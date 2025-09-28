Metepec vivió la fiesta deportiva de “Corre con tu Mascota 2025”

Metepec, Méx.- El deporte y la convivencia familiar se fusionaron en la décima edición de la Carrera Atlética Corre con tu Mascota 2025, donde cerca de 500 corredores, acompañados por sus perros, llenaron de alegría y energía la Avenida Tecnológico en un evento que se ha convertido en tradición dentro del municipio.

Desde muy temprano, corredores y “lomitos” se dieron cita para recorrer las distancias de 2.5 y 5 kilómetros. El banderazo de salida, en punto de las 7:00 horas, estuvo a cargo de Javier Rodríguez, representante de la Gerencia de Súper Kompras; Laura López, de Marketing de Ganador y Minino, así como Felipe Suárez, director técnico de la justa.

El trayecto, además de retador, fue seguro, ya que la organización dispuso puntos de atención médica y veterinaria para atender cualquier situación tanto de los participantes como de sus mascotas. Al concluir, cada binomio recibió su medalla conmemorativa, convirtiendo la mañana en una auténtica fiesta deportiva y familiar.

En lo competitivo, la prueba de 5 kilómetros dejó bicampeones. En la rama varonil, Rodolfo Bernal volvió a demostrar su calidad al conquistar el primer lugar, seguido de Alan González y José Antonio Lara Suárez. En femenil, María de los Ángeles González repitió como campeona, mientras que Jimena López fue segunda y Emely Morales tercera.

Por su parte, los 2.5 kilómetros tuvieron como protagonista a Héctor Castro, quien también defendió con éxito su título, dejando el segundo sitio a Gabriel Lara Suárez y el tercero a José Gracia de la Rosa. En femenil, Lorena Reyes Pedraza se quedó con el triunfo, seguida por Silvina Mendoza y Michell Díaz, que repitió el tercer lugar obtenido en 2024.

Al final, representantes de Súper Kompras agradecieron la participación y destacaron que este evento fortalece los lazos entre la comunidad y sus mascotas, promoviendo al mismo tiempo la activación física. Además, lanzaron la invitación para la edición 2026, la cual promete nuevas sorpresas y mayor convocatoria.

La décima edición de “Corre con tu Mascota” reafirmó que el deporte y el amor por los animales son una combinación ganadora en Metepec.