Deslave provocó cierre total de carretera en Coatepec Harinas

Coatepec Harinas, Méx.- Un deslizamiento de tierra de aproximadamente 50 metros cuadrados, obligó al cierre total de la carretera Coatepec Harinas-Porfirio Díaz, a la altura del paraje conocido como “El Chorrito”. Las autoridades municipales y estatales advierten que mientras continúen las labores de remoción y estabilización del terreno, la vialidad permanecerá intransitable.

La Dirección General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo del Estado de México corroboró que el cierre se decretó para evitar riesgos a automovilistas. Hasta el momento no se reportan víctimas ni personas lesionadas, evacuadas o fallecidos, pero la zona se mantiene como de alto riesgo.

En los trabajos participan brigadas de la Unidad Municipal de Protección Civil de Coatepec Harinas, la Junta de Caminos del Estado de México y el área de Ecología local. Se exhorta a la población a tomar rutas alternas y extremar precauciones.

Es de destacar que, este tramo, es clave para conectar comunidades rurales con rutas mayores, favoreciendo el transporte de productos agrícolas, el transporte escolar y el tránsito local de habitantes.

Los deslaves en la región suelen activarse durante la temporada de lluvias, cuando la humedad saturada en pendientes, junto con deforestación o escasa retención del suelo, debilitan las laderas.