Proponen en Congreso compensación por retrasar pago de pensión del ISSEMyM

Toluca, Méx.- La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, MC, propuso prohibir el retraso o suspensión del pago de las pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y cubrir provisionalmente la pensión probable si el trámite no se resuelve en 30 días —plazo que contempla la legislación vigente— o, en caso de incumplimiento, otorgar una compensación económica del 5 por ciento sobre el monto no pagado.

Dicha propuesta que fue presentada por la diputada Maricela Beltrán Sánchez mantiene las excepciones de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios vigente en cuanto a la obligación del pago de pensiones: incompatibilidad entre pensiones; suspensión por reingreso al servicio público; suspensión por verificación o duda de documentos o hechos; revocación por actos que afecten los derechos concedidos; y obligación de restitución y pagos indebidos.

El objetivo de la iniciativa es que las personas jubiladas no sean víctimas de la ineficiencia administrativa ni del desorden financiero de las entidades públicas.

“Mientras la normatividad vigente establece un plazo máximo de 30 días hábiles para resolver solicitudes, en la práctica los procesos se están demorando por más de un año”, lamentó.

Señaló, que el ISSEMyM, en los datos oficiales muestran que el 59 por ciento del gasto total del instituto en 2024 se destinó al pago de pensiones y jubilaciones; “No obstante, se han documentado inmensos rezagos administrativos y retrasos de meses o incluso años para que los beneficiarios reciban lo que en justicia les corresponde”.

Mientras que la propuesta, subraya que el ISSEMYM, enfrenta una severa contingencia presupuestaria y que, a nivel general, los egresos del ISSEMyM en 2023 ascendieron a 38 mil 846 millones de pesos, superando sus ingresos totales de 37 mil 832.98 millones de pesos, lo que confirma un déficit operativo.