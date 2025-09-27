Consulta para formular Plan Rector UAEMéx llegará a todo el EdoMéx

Toluca, Méx.- Para que todas y cada una de las voces de la comunidad universitaria sean escuchadas y tomadas en cuenta, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado presentó por segundo día, los Foros de Consulta para la Formulación del Plan Rector de Desarrollo Institucional (PRDI).

En el Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria, en Toluca, la rectora auriverde refirió que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2025-2029 integrará a todos los que integran las Escuelas Preparatorias, facultades, centros universitarios, unidades académicas profesionales, centros de investigación, institutos y recintos culturales, así como las organizaciones académicas, estudiantiles y sindicales.

Indicó que durante su gestión se trabajará en la creación de una universidad cercana, incluyente y progresista, que ponga en el centro a las personas que integran su comunidad.

Al llevar éstos foros de consulta a todos los espacios universitarios, subrayó que la UAEMéx está apostando a la transformación universitaria basada en la escucha activa, la horizontalidad y el establecimiento de vías que abran las puertas a la participación de todos los sectores de la comunidad verde y oro.

Todas y todos los integrantes de esta casa de estudios, destacó, podrán participar en estos foros, que se han dividido en seis ejes temáticos: academia, para fortalecer la calidad educativa de la institución; ciencia, con gran retribución social; identidad y cultura, generando un sentido de pertenencia universitaria; vinculación, extensión y promoción de la empleabilidad, para fortalecer la colaboración con los sectores productivos; gobernanza y administración universitaria, estableciendo una gestión efectiva, democrática e inclusiva, e igualdad sustantiva, género y cultura de paz, garantizando entornos de respeto y dignidad.

Destacó que el PRDI 2025-2029, es un proyecto que busca la excelencia, construida con participación entusiasta, confianza y convicción de toda su comunidad universitaria, lo cual establecerá una gestión institucional guiada a partir de la corresponsabilidad, seriedad y determinación de los sectores que la conforman.