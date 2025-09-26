Toluca busca mantener su paso arrollador ante Mazatlán en el “Nemesio Díez”

Toluca, Méx.- La jornada 11 del Torneo Apertura 2025 enfrenta a dos realidades opuestas en el Estadio Nemesio Díez: un Toluca que parece imparable y un Mazatlán que lucha por salir del letargo que lo caracteriza desde su llegada a la Liga MX.

Los Diablos Rojos, actuales campeones del futbol mexicano, llegan con la moral en alto luego de humillar a Monterrey con un 6-2 en su propio infierno, resultado que no solo reforzó su candidatura al bicampeonato, sino que también lo consolidó como la ofensiva más temida del torneo. Con Antonio Mohamed al mando, Toluca suma 22 puntos producto de siete victorias, un empate y dos derrotas, con una diferencia de goles que refleja su contundencia: 28 a favor y 13 en contra.

Mazatlán, en cambio, atraviesa otra campaña para el olvido. El equipo dirigido por Robert Dante Siboldi apenas acumula ocho unidades tras una victoria, cinco empates y cuatro derrotas. Con 12 goles anotados y 17 recibidos, los Cañoneros se mantienen estancados en la parte baja de la clasificación, repitiendo la misma historia de temporadas anteriores: sobrevivir en la medianía sin despertar grandes emociones en su afición.

El duelo se jugará este sábado a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Nemesio Díez. Abraham de Jesús Quirarte Contreras será el árbitro central, acompañado de Leonardo Javier Castillo Rodríguez y Daniel Gabriel Martínez Méndez como asistentes. La transmisión estará disponible a través de la plataforma Fox Sports.

El Toluca parte como amplio favorito, incluso con actividad a media semana. Una derrota o un empate en casa se consideraría una sorpresa mayúscula, mientras que Mazatlán buscará desafiar los pronósticos y dar un golpe de autoridad en territorio escarlata.