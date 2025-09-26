Shewarge Alene, leyenda del Maratón de la CDMX, muere a los 30 años

Ciudad de México.- El atletismo internacional se viste de luto tras la repentina muerte de la corredora etíope Shewarge Alene, triple ganadora del Maratón de la Ciudad de México y una de las figuras más queridas en el circuito de fondo. La fondista perdió la vida este jueves a los 30 años, luego de sentirse mal durante un entrenamiento en Etiopía. Fue trasladada de emergencia al hospital, pero lamentablemente no pudo ser salvada. La causa del deceso no ha sido confirmada.

La noticia fue difundida por el Maratón de Estocolmo, evento que la vio triunfar el pasado mes de mayo. “Con profundo pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos”, expresó la organización en un mensaje que rápidamente se viralizó en la comunidad atlética.

Alene dejó una huella imborrable en México. Radicó un tiempo en la capital y conquistó en tres ocasiones el Maratón de la CDMX (2012, 2014 y 2015), además de un subcampeonato en 2021, lo que la convirtió en una de las consentidas de los aficionados mexicanos. Su calidad también brilló en Mérida, Ciudad Juárez, Santiago de Chile, Huancayo y Bangkok, confirmando su carácter de competidora global.

En enero de 2025 firmó su mejor marca personal con 2:29:34 en el Maratón de Tata Mumbai. Meses después, en Estocolmo, celebró uno de los triunfos más significativos de su trayectoria al imponerse con 2:30:38, registro que ratificó su vigencia en el alto rendimiento.

Su carrera estuvo marcada por la constancia y el espíritu de lucha: 12 victorias en 27 competencias profesionales, un legado que hoy se recuerda con respeto y admiración. En Etiopía, compañeros y entrenadores lamentaron su partida. “Hemos perdido a una gran atleta y un modelo a seguir para los jóvenes”, declaró uno de sus formadores.