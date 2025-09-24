Los Diablos humillaron 6-2 a los Rayados

Foto: Daniel Arriaga

Toluca, Méx.- El Estadio Nemesio Diez volvió a ser un auténtico infierno para los visitantes. Los Diablos Rojos del Toluca ofrecieron una de sus mejores actuaciones de la temporada al golear 6-2 a los Rayados de Monterrey, en una noche de inspiración ofensiva y contundencia absoluta que desató la euforia de la afición escarlata.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales, cuando Germán Berterame aprovechó un rebote dentro del área chica para adelantar a los regios al minuto 12. La visita pudo ampliar la ventaja con un penal a favor, pero Sergio Ramos se excedió de confianza al intentar una vaselina que terminó en las manos del arquero Hugo González, acción que cambió el rumbo del partido.

El Toluca reaccionó de inmediato. Al minuto 22, Jesús Angulo con un potente disparo venció a la zaga albiazul y puso el 1-1. Apenas tres minutos después, Alexis Vega filtró un balón preciso para Paulinho, quien definió con categoría para darle la voltereta al marcador. La presión roja no cesó y al 33’ Nicolás Castro se animó desde larga distancia para clavar un golazo que levantó a la tribuna.

Aunque Oliver Torres descontó para los Rayados con un certero cabezazo al 42’, el gusto les duró poco. Prácticamente en la siguiente jugada, Paulinho volvió a aparecer para poner el 4-2 antes del descanso, encendiendo de nuevo la “Bombonera”.

La segunda mitad fue un festín escarlata. En los primeros minutos, Paulinho completó su triplete con un remate oportuno que dejó sin opciones a Santiago Melé. Con el 5-2 en la pizarra, Monterrey quedó sin reacción. La sentencia llegó al minuto 61, cuando Nicolás Castro firmó su doblete con un disparo cruzado que selló la humillación.

El marcador ya no se movió y la fiesta fue completa para la afición toluqueña, que despidió a su equipo con cánticos de orgullo. Con esta goleada, el Toluca alcanzó 22 puntos y se colocó en la segunda posición de la tabla general, apenas por detrás del Cruz Azul; mientras que Rayados descendió al tercer sitio.

La exhibición ofensiva de los Diablos los confirma como serios aspirantes al título. Su próximo compromiso será nuevamente en casa, frente al Mazatlán, donde partirán como claros favoritos para sumar otro triunfo en su fortaleza.