Platicaba con mis alumnas y alumnos sobre la importancia de valorar la vida como el principal regalo que Dios nos puede dar, al igual que a la gente que con su cariño nos muestra importancia, pues vivimos tiempos, donde por la tecnología, todo lo queremos exprés y efímero, sin embargo, lo realmente importante se debe cuidar y valorar.

Hace un año, en el periódico El Valle, mi hermano SERGIO me organizaba el clásico pastel del periódico y mi hermana ROSY se encargó de hacer una comida familiar, quién diría que un año después no estarían conmigo, pues ayer festejé mi primer cumpleaños sin mis hermanos y recordando a mi padre Don PEPE que se marchó del plano terrenal precisamente un 24 de septiembre, para firmar un pacto de amor eterno entre nosotros.

Por lo anterior, ayer fue un día con un toque de nostalgia, pero principalmente lleno de bendiciones, pues las y los amigos se hicieron presentes a través de sus felicitaciones, ya sea de forma personal, impresa, vía telefónica, en redes sociales o mensajes, pues cada uno de ellos representa una enorme motivación para seguir adelante.

Agradezco a la gobernadora del Estado de México, DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ por la atención que tuvo en mi “diablo”; la de la vocera de la gubernatura, CELESTE RAMÍREZ; la de legisladores, alcaldes, empresarios, periodistas, amigas y amigos, que con sus palabras alimentaron el corazón de este humilde periodista, que más que nunca, tiene el rumbo definido para servir a México, al prójimo y a las personas que me rodean y muestran su cariño.

Hoy inicia una nueva etapa, que estoy seguro, será mejor que la anterior, pues aunque los retos sean grandes, la fuerza y el espíritu es mayor, más cuando te das cuenta que lo sembrado se traduce en cariño, afecto y estimación, un regalo que el poder y el dinero nunca podrán comprar de forma auténtica.

Así que como diría GUSTAVO CERATI, gracias totales, sus muestras de cariño y afectan las recibo con humildad y las valoro con el alma, que Dios les bendiga y juntos sigamos avanzando en esta extraordinaria aventura llamada vida.

LA GRÁFICA DE HOY

Del comunicador y fotógrafo DANIEL ARRIAGA, es del partido que se llevó a cabo en el estadio Nemesio Diez entre el Toluca y el Monterrey.

En el día de la virgen de La Merced, la lluvia cayó con fuerza sobre el Infierno, por lo que miles de aficionados de los Diablos Rojos tuvieron que librar el tráfico para llegar al estadio, que como ya es costumbre, registró un lleno.

El Toluca tuvo de frente a los Rayados de Monterrey, uno de los mejores equipos del torneo, por lo que de inmediato empezaron a inquietar el marco del portero HUGO GONZÁLEZ y al minuto 10, BERTERAME aprovechó una oportunidad para abrir el marcador a favor de la visita.

Minutos después, uno de los árbitros más polémicos de la liga, que es CÉSAR RAMOS, se inventó un penal a favor de los norteños, que de forma irresponsable y a la Panenka cobró RAMOS, para que el arquero GONZÁLEZ se quedara con el balón.

La reacción se vino por conducto del Toluca, pues al 22, ANGULO sacó un potente disparo para lograr el empate y al 25, en una gran jugada, ALEXIS VEGA cedió a PAULINHO que no perdonó para colgar en los cartones el 2 a 1.

Al 33, en un balón recuperado a tres cuartos de cancha, ROMERO cedió a NICO CASTRO, quien se perfiló en el área para vencer al portero SANTIAGO MELE, por tercera ocasión y provocar la algarabía del respetable.

Los regios no bajaron los brazos y al 36, generaron una jugada en la que TORRES metió un certero cabezazo desde los linderos del área para mandar el balón a las redes y acercarse en el marcador 2 a 3, sin embargo, Toluca reaccionó de inmediato y en una jugada desde varios toques, apareció nuevamente la certeza de PAULINHO que logró el 4 a 2.

Al 52, la dupla infernal de VEGA y PAULINHO nuevamente se hizo presente cuando el portugués definió dentro del área chica para el 5 a 2. Al 62, ANGULO filtró un balón que NICOLÁS CASTRO aprovechó para escaparse y bombear el balón para anotar el sexto de la noche con el que se cerró un juego que nos dejó no solo una lluvia de agua, sino también de goles.

De esta forma, los Diablos de MOHAMED escalan al subliderato y se colocan a dos puntos del Cruz Azul, sin embargo, demostraron que siguen siendo candidatos al bicampeonato, pues para beneplácito de su afición, están jugando bien.

Y VA DE CUENTO

Estaba una mujer con su amante, cuando oye que el marido abre la puerta y le dice: ¡Date prisa! ¡Quédate de pie en la esquina! Rápidamente, le frota aceite de bebé por todo el cuerpo y luego le espolvorea talco.

– No te muevas hasta que te lo diga -le susurra ella-, simula que eres una estatua.

Cuando el esposo, de nombre ERICK LUCIO, llega a su casa, le dice: ¿Qué es esto, querida?

La esposa le comenta: ¡Oh! Solo una estatua. Los Pérez compraron una para su dormitorio y me gustó tanto que compré una para nosotros también.

No se habló más sobre la estatua, ni siquiera por la noche cuando se metieron en la cama. A las dos de la madrugada, ERICK se levanta, va a la cocina y vuelve con un sándwich y un vaso de leche, por lo que se acerca a la estatua y le dice: Toma, come algo. Yo me estuve como un idiota durante tres días en el dormitorio de los Pérez y nadie me ofreció siquiera un vaso de agua.

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]