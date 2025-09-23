Fortalece Toluca lazos con Francia en educación, cultura y deporte

Toluca, Méx.- El Presidente Municipal Ricardo Moreno se reunió con la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, para abordar diversos temas vinculados con salud, inversión, educación, cultura y deporte, a través de los cuales se fortalecen los lazos entre Francia y Toluca.

Durante el encuentro, celebrado en el Salón Ayuntamientos, se destacó el intercambio académico, cooperación económica y comercial, colaboración permanente con la Alianza Francesa y el IMCUFIDET, así como de sustentabilidad.

Ricardo Moreno destacó que fue un diálogo productivo y de interés común que permite fortalecer el intercambio de experiencias para seguir impulsando diferentes rubros para el desarrollo social.

Por su parte, la embajadora Borione destacó que Francia valora la colaboración con Toluca y está comprometida a promover intercambios que beneficien tanto a la educación como a la cultura y el deporte en el municipio.

En el encuentro participaron también el secretario del Ayuntamiento, Justo Núñez Skinfill, y las directoras generales de Educación, Cultura y Turismo, Victoria Gómez; del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET), Berenice Castro; y de Desarrollo Económico, Yolanda Esquivel.