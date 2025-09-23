“Casa Hogar Alegría” amplía su labor y convoca a carrera con causa

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Comprometida con brindar formación integral, atención personalizada y un entorno seguro a niñas, adolescentes y jóvenes sin cuidado familiar, la Institución de Asistencia Privada Casa Hogar Alegría, continúa su labor de transformar vidas. Con más de 25 años de trayectoria, esta organización reafirma su misión con nuevos proyectos de expansión y actividades que fomentan la participación comunitaria.

En conferencia de prensa, Viviana Pérez Recchione, directora ejecutiva de la institución, anunció la ampliación de la sede ubicada en Cacalomacán, al sur de Toluca. Este nuevo espacio permitirá incrementar la capacidad de atención hasta 170 menores, con mejores condiciones de vida y desarrollo, reafirmando así su objetivo de formar mujeres independientes y agentes de cambio.

“Esta ampliación responde al compromiso de seguir construyendo oportunidades para nuestras niñas y jóvenes, fortaleciendo el modelo integral que Casa Hogar Alegría ha desarrollado a lo largo de los años”, señaló Pérez Recchione.

Como parte de las iniciativas para seguir recaudando fondos que permitan sostener esta labor, la institución anunció la realización de la séptima edición de la carrera familiar con causa “Corriendo con Alegría”, que busca promover la sana convivencia y el bienestar físico, mientras apoya directamente a 125 niñas y jóvenes albergadas en las sedes de Toluca.

Organizada en colaboración con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec (IMCUFIDEM), la carrera se llevará a cabo el domingo 19 de octubre a las 07:00 a.m., teniendo como punto de partida el estacionamiento canino del Parque Ambiental Bicentenario de Metepec. El recorrido será de 5 kilómetros y contará con tres categorías: Sub 14 (11 a 14 años); Juvenil (15 a 19 años); Libre (20 años en adelante).

Cada categoría tendrá ramas femenil y varonil, y se otorgarán medallas a todos los participantes que finalicen el circuito.

La cuota de recuperación es de 300 pesos, y el proceso de inscripción ya está disponible en línea a través del sitio: https://ticketing.recaudia.com/7a-carrera-con-causa

Además de la carrera, Casa Hogar Alegría impulsa otras actividades como el bazar con causa, que se realiza en las instalaciones de la sede Cacalomacán, con el mismo objetivo de generar recursos para la manutención y desarrollo de las menores albergadas.

Fundada en 1997 y legalmente constituida ante la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), Casa Hogar Alegría I.A.P. cuenta actualmente con presencia en Toluca, Guadalajara y Zitácuaro, brindando atención integral a más de 200 niñas y jóvenes. Su modelo se distingue por ofrecer un entorno afectivo, sano y profesional que restablece la dignidad de las menores y las impulsa a soñar con un futuro distinto.

La institución no solo ofrece vivienda y educación, sino también herramientas emocionales, académicas y sociales para que cada niña pueda alcanzar su máximo potencial. Con cada carrera, bazar y proyecto de expansión, Casa Hogar Alegría se consolida como un referente de esperanza y transformación social para las mujeres que lo necesiten.