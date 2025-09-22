Partidazo en el Infierno entre Diablas y Águilas

Toluca, Méx.- En un partido de ida y vuelta y con final de infarto, Toluca Femenil sacó un empate 3-3 ante América en la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Las escarlatas mostraron carácter para venir de atrás en dos ocasiones y, con una futbolista más durante gran parte del complemento, encontraron el gol de la igualada en el tramo decisivo.

El arranque fue trepidante. Al 1’, Irene Guerrero aprovechó un desajuste defensivo para adelantar a las azulcremas. La respuesta local llegó de inmediato: al 6’, Faustine Robert conectó un cabezazo efectivo para el 1-1. Apenas un minuto después (7’), Montserrat Saldívar devolvió la ventaja al América y encendió el duelo. Las Diablas no bajaron los brazos y al 23’, Eugénie Le Sommer empujó en el área chica para el 2-2. Cuando parecía que el descanso llegaría en paridad, Saldívar firmó su doblete con tiro lejano al 43’, para el 2-3 parcial.

En la segunda mitad, Toluca ajustó líneas y ganó metros. La visita se complicó con la expulsión de Bruna Vilamala al 53’, decisión que obligó a América a replegarse. Con superioridad numérica, las dirigidas por el cuadro escarlata adelantaron líneas, insistieron por bandas y encontraron premio al 76’: Shanice Van de Sanden soltó un disparo potente que la guardameta no pudo contener, decretando el 3-3 que encendió a la tribuna.

En el cierre, las Diablas coquetearon con la remontada y hasta celebraron un tanto que fue invalidado por el cuerpo arbitral, manteniéndose la igualdad. Más allá de la frustración por no completar la voltereta, el empate deja sensaciones positivas por la reacción, la convicción y la capacidad para generar volumen ofensivo ante un rival directo.

Con este resultado, Toluca suma un punto importante y se prepara para su siguiente compromiso en la Jornada 13, cuando visite a las Rojinegras del Atlas en el Estadio Jalisco, el 29 de septiembre a las 18:00 horas. América, por su parte, rescata una unidad en una plaza complicada tras firmar un primer tiempo de alta eficacia.