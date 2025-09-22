Cuerpos encontrados en Cocotitlán eran de raperos colombianos

Cocotitlán, Méx.- Fuentes de la policía estatal confirmaron que los cuerpos encontrados sobre la carretera federal 115, Cocotitlán-Tlalmanalco a la altura del puente vehicular, eran de los artistas y músicos colombianos Bayron Sánchez (B King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown).

Ambos cuerpos fueron encontrados desmembrados en bolsas de lona, junto con otros tres cuerpos más la tarde del miércoles 17 de este mes y ya habían sido reportados como desaparecidos días atrás en la CDMX.

Personal de la Fiscalía del EdoMéx hizo el levantamiento de los cuerpos con un hermetismo exagerado, no permitiendo el acercamiento de los medios de comunicación. Y además ordenaron a los policías de ambos municipios resguardar el área y agredir a los reporteros.

La búsqueda y respuesta rápida de los cuerpos de los músicos se dio horas después de que el Presidente de Colombia Gustavo Petro, denunció a través de sus redes sociales la desaparición de Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera y pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El personal de la Fiscalía Regional de Justicia de Amecameca, deja mucho que desear en su trabajo por la constante corrupción de los agentes del ministerio público de Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Amecameca, tuvieron que informar que los cuerpos encontrados eran de las características de los colombianos.

La inseguridad aumenta en forma alarmante en esta región y queda de manifiesto la inoperancia de las “Mesas para la Paz” que realizan los alcaldes bajo la conducción de Ángel Galicia, que no puede con el cargo de Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública y urge un cambio de fondo.