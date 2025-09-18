Vecinos de La Paz, preocupados por las constantes inundaciones

La Paz, Méx.- “Estamos cansados de la cuarta transformación… Queremos que la presidenta de este municipio (Martha Guerrero Sánchez) se ponga a trabajar”, señalaron aquí vecinos de la colonia Valle de los Reyes, luego de sufrir la enésima inundación de calles y domicilios, donde se perdieron enseres domésticos, ropa, muebles y aparatos eléctricos.

Señalaron que siempre se habían inundado, pero nunca con la intensidad de la tormenta que cayó el domingo pasado, cuando descargas eléctricas derivaron en una lluvia fuerte que taponó calles, banquetas y se metió en las casas, todo ello en las primeras calles de la colonia, en los límites con Nezahualcóyotl.

Los vecinos se organizaron en cuadrillas para destapar coladeras, barrer aceras y retirar basura de alcantarillas, lo que lograron tras varias horas de trabajo.

Iracundos, los afectados dijeron estar hartos de vanas promesas oficiales. “Dicen los morenos que vinieron a trabajar, pero vea… aquí está su trabajo. Salieron igual de mentirosos que los priístas”.

Cabe señalar que las cuadrillas de trabajadores del OPDAPAS, salieron a las calles a limpiar pozos de visita, coladeras y basura acumulada, sin embargo, no se dieron abasto, ya que las anegaciones se presentaron en casi todo el municipio.

En la zona del hospital general número 53 del IMSS, la calle adjunta parecía río caudaloso por la “bajada” del agua, procedente sobre todo del cerro de San Miguel Teotongo (del lado de la Ciudad de México). Incluso derribó una barda que protegía a Urgencias, inundando las instalaciones del nosocomio.

La misma precipitación se dirigió hacia la carretera México-Texcoco y tapó arroyos y banquetas, lo que impidió prácticamente el tránsito vehicular tanto hacia Texcoco como hacia la Ciudad de México. A unos 300 metros, la calzada Ignacio Zaragoza se convirtió nuevamente en “laguna de oxidación”, desde el puente de La Concordia hasta la estación Acatitla de la Línea A del Metro, por lo que cientos de vehículos tuvieron que detenerse para esperar que bajara el nivel de las aguas negras.

En la unidad Tepozanes, las calles se llenaron de aguas pestilentes y los vecinos tuvieron que organizarse para desalojarlas durante la noche, a pesar de las pérdidas materiales.

El mismo panorama fue visible en la bifurcación de carreteras hacia Ixtapaluca y hacia Texcoco, en la parada conocida como “La Olimpia”, donde varios carros quedaron atrapados por la bajada de aguas broncas de la colonia Zapata.

Vecinos de Valle de los Reyes, preocupados, manifestaron que después del incendio de la pipa en La Concordia y las continuas inundaciones de sus domicilios, “solo falta el temblor que llega con el mes de septiembre”.

Calles y viviendas del Primer Sector de Valle de los Reyes, Los Reyes La Paz, quedaron inundadas tras las fuertes lluvias del domingo

Familias enteras perdieron colchones, muebles y ropa. Vecinos se organizaron para destapar coladeras ante la falta de ayuda inmediata.