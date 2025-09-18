Estamos del lado de las familias de Naucalpan: Rescala

Naucalpan, Méx.- Con el compromiso de respaldar a las familias, mejorar los espacios educativos y atender a los sectores más vulnerables, el diputado Elías Rescala realizó la entrega de diversos apoyos en la comunidad de Santiago Occipaco.

“Vamos a seguir trabajando de la mano con todas y todos ustedes, porque nuestra idea es trabajar de la mano de la sociedad, aportarle a Naucalpan y llegar a todas las familias que lo necesiten, y no vamos a descansar porque lo hacemos con mucho corazón y con mucho agradecimiento” aseguró el diputado por el Distrito 32 de Naucalpan.

Estas acciones responden a una visión cercana a la gente, enfocada en atender necesidades reales y mejorar la calidad de vida de las familias naucalpenses.

“El PRI es el único partido que yo he visto que da apoyos para los equipos de futbol llanero, para las escuelas, y eso nos da mucha satisfacción de que nuestro voto no fue en vano y que Elías es un diputado que está presente”, dijo Rocío Guzmán, una de las beneficiarias.

En el evento estuvieron también la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Cristina Ruiz, y el síndico municipal de Naucalpan, Víctor Ruiz, quienes junto con Rescala entregaron materiales para escuelas de la comunidad, con el propósito de mejorar las condiciones en las que estudian niñas, niños y jóvenes.

“Se recibieron dos cubetas de impermeabilizante y ocho de pintura, estamos muy agradecidos con el diputado porque es un material que ocupamos pero el recurso no alcanza para poder adquirirlo de manera propia y es un gran apoyo para la escuela para tener escuelas dignas” compartió Lilia Dolores Franco.

En apoyo a personas en situación de vulnerabilidad el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Estado de México hizo entrega de sillas de ruedas y bastones, y en fomento al deporte y la sana recreación de la juventud naucalpense entregó apoyos para la restauración de un campo de fútbol en la colonia La Rivera.

Además se hizo entrega de impermeabilizantes para que las familias puedan proteger sus hogares durante la temporada de lluvias y en apoyo a la economía familiar, se distribuyeron útiles escolares.