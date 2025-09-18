En Puebla atienden 124 menores al mes por depresión y ansiedad: Cecilia Arellano
- Redacción
- 18 septiembre, 2025
- Nacional e Internacional
- Cecilia Arellano, Puebla
- 0 Comments
Desde Puebla
Puebla, Méx.- En Puebla se atienden en promedio 124 menores al mes por depresión y ansiedad, reveló la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Cecilia Arellano.
Tras inaugurar el nuevo Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, que contará con especialistas en atención clínica y psicológica.
Es preciso destacar que los servicios que brindará el Ceposami son los siguientes:
• Psiquiatría y Paidopsiquiatría
• Psicoterapia individual, familiar y grupal
• Diagnóstico: pruebas neuropsicológicas
• Caninoterapia y equinoterapia
• Estimulación magnética y transcraneal
• Terapia de lenguaje ocupacional