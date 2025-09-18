Anuncia Cerqueda la octava Feria del Taco Neza 2025

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, informó que se realizará la octava Feria del Taco Neza 2025 del 26 al 28 de septiembre en la explanada del palacio municipal, con el objetivo de fomentar el comercio y la economía local, y pensando de igual forma en la convivencia familiar.

Cerqueda Rebollo dijo que, en estos tres días, en un horario de 10:00 a 21:00 horas, las y los asistentes podrán disfrutar de más de 50 especialidades de tacos, ofrecidos por 100 taquerías. En esta feria podrán encontrar desde los tradicionales tacos al pastor, suadero y cochinita pibil, hasta propuestas innovadoras como tacos de mariscos, cortes exóticos y fusiones internacionales, como los provenientes de Argentina, Colombia y Venezuela.

Destacó que esta feria se ha consolidado como una de las más importantes en la región, pues recibe a miles de visitantes no solo de Nezahualcóyotl, sino también de municipios vecinos como Chimalhuacán, La Paz, Ecatepec e incluso de la Ciudad de México.

El alcalde de Nezahualcóyotl invitó a todas y todos a abrir el apetito y vivir esta gran experiencia gastronómica junto a familiares y amigos, reafirmando que en Neza los tacos saben mejor.

Cabe señalar que la convocatoria para las taquerías que deseen participar como expositoras estará abierta del 18 al 25 de septiembre, en un horario de 09:00 a 18:00 horas, en el centro pluricultural Emiliano Zapata, ubicado en avenida San Ángel No. 417, colonia Vicente Villada, Nezahualcóyotl.

Para registrarse deberán presentar: INE o identificación oficial, comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses, dos fotografías que acrediten la actividad económica, firma de los lineamientos de funcionamiento y operación (que se entregan al momento del registro), así como una entrevista previa y el pago de una cuota de recuperación. Para mayores informes comunicarse al 55 5716 9070, extensión 2701.

La octava Feria del Taco Neza 2025 será una verdadera fiesta gastronómica, donde los sabores, la tradición y la innovación se darán cita en un mismo lugar. Por esta razón, el titular del ayuntamiento invitó a la ciudadanía del municipio y de localidades vecinas, como Chimalhuacán, La Paz, Texcoco, Iztacalco y Gustavo A. Madero, entre otras, a visitar Nezahualcóyotl y comprobar que la Feria incluirá sabores exóticos y refinados.

Apuntó que en años anteriores la Feria ha resultado un éxito, dado que visitantes extranjeros acuden como expositores y ofrecen delicias tradicionales de sus países.