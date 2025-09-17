GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 17 septiembre, 2025

17 septiembre, 2025

0 Comments

La vida tiene sus contrastes, sus negros y blancos, por ello hay que saber transitar por ese mosaico para salir adelante, y es que, después de tener una mañana complicada, por la tarde los buenos deseos y palabras de aliento por el 35 aniversario del periódico El Valle fueron alimento para el alma, pues nos motivan a seguir trabajando para informar de manera veraz, oportuna, objetiva y profesional.

Agradezco a la gobernadora del Estado de México, DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ por sus palabras y por ello reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para nuestra querida tierra mexiquense, siempre con el ideal de que a través de la información podamos sumar un granito de arena para que todas y todos podamos vivir mejor.

Quiero dar las gracias a los funcionarios, diputadas, diputados, asociaciones, empresas, amigas y amigos, que de forma impresa o electrónica nos dedicaron unas palabras, pues son una enorme motivación para seguir adelante, ya que no hubiéramos llegado hasta este punto, sin el apoyo y el respaldo de la gente que cree en nosotros.

El gran RYSZARD KAPUSCINSKI decía que la importancia de la información reside en su poder para hacerlo verazmente, formar la opinión pública y ser un derecho humano fundamental, su legado enfatiza la necesidad de combinar investigación profunda con vivencias personales y un estilo literario para reflejar la complejidad de la realidad, algo en lo que coincido y por ello, sin importar los escollos que hay en el camino, estoy seguro que en El Valle seguiremos trabajando que miles de personas tengan en nuestras ediciones una herramienta para saber lo que acontece diariamente.

Así que nuevamente y por siempre, muchas gracias a todas y todos aquellos que le han dado vida al periódico El Valle, ha sido un camino extraordinario y que, en lo personal, siempre le agradeceré a Dios.

LA GRÁFICA DE HOY

Es de la develación de la escultura y la placa de LEONA VICARIO en la ciudad de Toluca, un sentido homenaje a una mujer que con su pluma apoyó la causa insurgente, demostrando que a través de las ideas y la valentía se puede luchar contra los enemigos del pueblo para buscar justicia y equidad.

El evento fue encabezado por la gobernadora del Estado de México, DELFINA GÓMEZ; por el titular del Poder Judicial, HÉCTOR MACEDO; el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, FRANCISCO VÁZQUEZ: la presidenta de la mesa directiva de la Legislatura, MARTHA AZUCENA CAMACHO; el alcalde de Toluca, RICARDO MORENO y el autor de la obra MARTÍN CAMILO ENRÍQUEZ.

Todo pueblo debe conocer la historia, aprender de aquellos que nos han dado libertad y justicia, pero de igual forma, para aprender de nuestros errores y no cometerlos nuevamente, por ello es que la escultura de LEONA VICARIO, declarada la Benemérita y Dulcísima Madre de la Patria, es un legado importante para el pueblo toluqueño y mexiquense, quienes debemos seguir aprendiendo de su legado para que a través de las ideas podamos edificar un México mejor.

Y VA DE CUENTO

CARLOS CORREA, un anciano de 90 años llega al médico para su chequeo de rutina. El doctor le pregunta cómo se siente:

Y CARLOS responde: Nunca estuve mejor. Mi novia tiene 20 años, y ahora está embarazada y vamos a tener un hijo.

El doctor piensa por un momento y le dice: Permítame contarle una historia. Un cazador salió un día tan apurado de su hogar que se confundió tomando el paraguas en vez del rifle. Cuando llega al bosque se le aparece un gran oso. El cazador levanta el paraguas, le apunta al oso y dispara. ¿A que no sabe qué pasó?

– “No sé” -responde el anciano-.

– “Pues el oso cayó muerto”, concluye el doctor.

El anciano le dice: Imposible… Alguien más debe haber disparado.

Y el doctor le contesta: ¡A ese punto quería llegar!

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]