Alcaldesa Ivette Topete recibió fuego simbólico de grupos de rescate de alta montaña

Por: Ricardo Espejel Arellano

Amecameca, Méx.- En una emotiva ceremonia que iluminó las calle del centro histórico hasta llegar al jardín central, la presidenta municipal Dra. Ivette Topete García, recibió la antorcha del Fuego Simbólico de manos de los grupos de rescate de alta montaña de la región de los volcanes.

“Este acto, que se celebró en su edición 56 simboliza los años consecutivos de compromiso inquebrantable de la comunidad con la seguridad, la fuerza y la unión en la adversidad. El fuego Simbólico desciende desde las faldas del volcán Iztaccíhuatl, representa un tributo a quienes dedican su vida a la protección civil y el servicio a los demás”, señaló la alcaldesa.

La Dra. Ivette Topete García, visiblemente conmovida, expresó su gratitud por estos 56 años consecutivos de la Unidad y Entrega de las diversas corporaciones de Rescate de Alta Montaña, “que han ayudado a mucha gente y este fuego ha iluminado su historia y representa el compromiso inquebrantable con la vida, la seguridad y la fe de quienes suben a nuestros queridos volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl”, añadió.

Hizo un reconocimiento muy especial a la Asociación de Excursionismo del Estado de México, Sección Oriente, y a su presidenta Karina Martínez, quienes con entrega y amor para estas tradiciones altruistas hoy se mantienen vivas y este es uno de los mejores legados para la comunidad.