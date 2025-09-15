Fallece mujer herida en explosión de pirotecnia en San Sebastián Xolalpa

Ciudad de México.- Una mujer que permanecía hospitalizada tras la explosión de pirotecnia ocurrida el pasado fin de semana en la comunidad de San Sebastián Xolalpa perdió la vida en las últimas horas, confirmaron autoridades.

De acuerdo con reportes, la víctima falleció en el Hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México, a causa de complicaciones derivadas de las quemaduras graves que sufrió en las piernas.

El deceso agrava la tragedia registrada durante los festejos patronales, cuando un cargamento de cohetes explotó en el predio conocido como “campo de futbol”, dejando un saldo de varios lesionados.

Tras el accidente, tres hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía mexiquense, acusados de ser los responsables del manejo de la pirotecnia.

Las autoridades reiteraron que los organizadores del evento no contaban con los permisos correspondientes del Ayuntamiento ni de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), requisito obligatorio para el uso de fuegos artificiales.