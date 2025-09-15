Canje de Armas 2025 logra destrucción de 960 armas y casi 80 mil cartuchos

Estado de México.- El programa Canje de Armas 2025 que realizan las Secretarías de Seguridad del Estado de México (SSEM), de la Defensa Nacional (Defensa) y Ayuntamientos, sigue con su aplicación para protección de la población mexiquense; a la fecha se han destruido 960 armas, 79 mil 393 municiones y 219 granadas. Del 8 al 13 de septiembre, se realizó la catorceava semana de la iniciativa en los municipios de Nicolás Romero, Metepec, Texcoco y Zumpango, donde de manera anónima y segura la ciudadanía intercambió 70 armas, de las cuales fueron 39 cortas, 31 largas, cuatro mil 171 cartuchos y 42 granadas.

Destaca Zumpango como el municipio con mayor participación ciudadana.Con el lema “Deja las armas, construye la Paz” que abona a la reconstrucción del tejido social, del 17 al 20 de septiembre, los módulos continuarán en Nicolás Romero, Texcoco, Zumpango y se instalarán en Villa Guerrero.

La SSEM extiende la invitación a las y los mexiquenses a sumarse al programa para continuar con la transformación de la entidad y evitar acciones en los hogares.

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 Número de Emergencias se encuentran a su disposición las 24 horas del día. Puede contactarnos, a través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en X @SS_Edomex.