Inicia gobierno de Tlalnepantla el programa de salud para mujeres “Tú nos importas”

Tlalnepantla, Méx.- Durante la Jornada Integral de Salud para Mujeres “Tú nos importas” , iniciativa organizada por los tres órdenes de Gobierno, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, dijo que en esta jornada se ofrecieron consultas de medicina general, atención odontológica, examen de la vista, medicamentos del cuadro básico y otros servicios para procurar la salud y apoyar la economía de las mujeres que habitan en Tlalnepantla Oriente.

En presencia de la Presidenta Honoraria del DIF, Rocío Pérez Cruz, el alcalde mencionó que con esta política pública se brinda atención directa y particular a las mujeres que requieren de servicio médico especializado, servicios que será n brindados por profesionistas de alta calidad en diferentes rubros sin afectar los bolsillos de las ciudadanas.

Pérez Cruz señaló que, este tipo de programas, forman parte de una política social a nivel nacional que, de acuerdo con cifras del INEGI, ha generado que más de 13.4 millones de personas abandonaran la pobreza, “esa cifra nos alienta, pero nos plantea un reto porque todavía son millones de mexicanas y de mexicanos que todos los días enfrentan el drama de la sobrevivencia”, dijo.

Previo a esta jornada, las autoridades municipales realizaron un recorrido por esta comunidad para recoger de manera directa de los habitantes, las necesidades de las y los vecinos de esta parte de Tlalnepantla y aseguró que “el Oriente forma parte integral de todo el territorio y aquí tienen los mismos derechos que en poniente, nos sentimos muy orgullosos de todas y todos ustedes”.

En su momento, el Secretario Técnico de la Mesa de Construcción para la Paz, Joel Licona comentó que estas jornadas son parte de una estrategia nacional que dirige la Presidenta de la República, para dar atención a las causas.

Por su parte, el Director General del DIF Tlalnepantla, Luis Trejo Molina destacó que la Jornada Integral de Salud para Mujeres “Tú nos importas” otorga un servicio de calidez para las ciudadanas, “porque ellas son el corazón de las familias y merecen vivir libres de violencia, con salud, con oportunidades y con seguridad.

Luego se refirió a la Mesa de Construcción de la Paz y dijo: “Todos los días nos reunimos para realizar una mesa de paz que dirige el Presidente Municipal junto con el Comisario Jorge Alberto Gómez Estrella y trabajamos estrategias para la reducción de la violencia”.