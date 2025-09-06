Colectivos exigen atender iniciativas de la comunidad LGBTIQ+ en EdoMéx

Toluca, Méx.- Integrantes de colectivos de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Intersexual, Queer (LGBTIQ+) se manifestaron en la capital mexiquense, exigieron a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que atiendan de manera definitiva iniciativas de este sector poblacional, entre ellas la tipificación del transfeminicidio, el reconocimiento No Binario a las infancias trans y la no criminalización de personas con VIH.

Con las banderas que representan a la comunidad LGBTIQ+ y trans, los activistas se manifestaron sobre Avenida Sebastián Lerdo de Tejada y acusaron que los integrantes del Congreso Local no han atendido las iniciativas que fueron presentadas desde diciembre pasado, por lo que han transcurrido seis meses sin ningún avance.

“Casi todas las iniciativas tienen más de seis meses que se presentaron y hasta el momento no hemos tenido ninguna mesa de diálogo y ni siquiera una discusión dentro de las comisiones correspondientes”, afirmó Ricardo Coyotzin Torres, Presidente de la Asociación Civil Fuera del Clóset.

Con pancartas en mano, apuntó que el Congreso del Estado de México ha incurrido en desacato ya que tras una acción de inconstitucionalidad que fue ingresada en 2023 por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que el congreso reconociera a infancias y adolescencias trans, no se ha cumplido y no se ha avanzado en las reformas al Código Civil para reconocer a las personas de la comunidad.

“La justicia, la igualdad y la democracia no van a llegar para las personas LGBTIQ+. Las instituciones siguen teniendo omisiones como si se tratara de hace 20, 30, 40 años. Estamos hablando de personas que enfrentan el embate de la discriminación y la violencia”, acusaron.