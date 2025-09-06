En el Congreso mexiquense avanzamos con resultados a la población: Vázquez

Toluca, Méx.- Al rendir su informe de resultados al frente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXII Legislatura mexiquense yante la presencia de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez; Francisco Vázquez aseguró que en el Congreso se avanza con responsabilidad y espíritu republicano, con diálogo entre todas las fuerzas políticas y con resultados a la población.

Dijo que, junto con la gobernadora Delfina Gómez, el Poder Legislativo seguirá contribuyendo a construir, el segundo piso de la Cuarta Transformación.

En el marco de la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura indicó que, trabajando a través de la cercanía, transparencia, el diálogo y los resultados, con el objetivo de poner a las personas en el centro de las decisiones.

Dio a conocer que, en el primer año de la LXII Legislatura mexiquense, el 95 por ciento de las iniciativas aprobadas han sido por unanimidad, y que se presentaron 748 iniciativas, de las cuales se aprobaron más del 45 por ciento.

Por estos resultados, agradeció el respaldo y la confianza a quienes también integran la JUCOPO, los legisladores José Alberto Couttolenc Buentello, Oscar González Yáñez, Elías Rescala Jiménez, Pablo Fernández de Cevallos González, Juan Manuel Zepeda Hernández y Omar Ortega Álvarez, coordinadores parlamentarios del PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD, respectivamente, pues aseguró que se han construido acuerdos con pluralidad en beneficio de la gente.

Reconoció el compromiso democrático y republicano de las, le y los diputados porque su trabajo se ha transformado en beneficios tangibles para la población, destacó que ahora se puede hablar de un nuevo Poder Judicial que va a rendir cuentas a las y los mexiquenses, con una justicia independiente y cercana al pueblo.

Señaló que prueba de ello, es que el Congreso mexiquense es testigo de un momento histórico de la vida democrática de la entidad, al ser sede de la toma de protesta del primer presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México electo por el pueblo Héctor Macedo García.

Además, resaltó la toma de protesta de cinco personas magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, 30 del Tribunal Superior de Justicia y 55 juezas y jueces que, con vocación y compromiso, se suman a la construcción de un Estado más justo.

Entre otros logros, están la aprobación del paquete fiscal 2025 en el que se privilegiaron más beneficios para el bienestar social, con el objetivo de acercar al Ejecutivo a la ciudadanía.

Mencionó la promoción de los derechos de las mujeres, la igualdad sustantiva y el respeto al derecho a decidir sobre sus cuerpos.

Resaltó el fortalecimiento del acceso a la salud para todas las personas, independientemente de si cuentan o no con seguridad social; la ampliación de los programas de bienestar dirigidos a grupos históricamente vulnerados; la defensa de los seres sintientes y del patrimonio natural; la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los retos virales en redes sociales; y el combate al delito de despojo.

Desde tribuna, agradeció al Pleno legislativo la confianza depositada en él para presidir por segundo año consecutivo la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el diputado recordó que también funge como coordinador del Grupo Parlamentario de morena: “la bancada de la primera gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez”.

“Hoy no nos asusta decirlo, las compañeras, compañeros y compañere del movimiento estamos dispuestos a hacer equipo con ella, con usted querida gobernadora, porque creemos que el respaldo incuestionable que le tienen los mexiquenses, es el motor que mueve a la transformación en nuestro estado, y el Congreso no se va a quedar atrás en ser artífices de este gran movimiento mexiquense”, recalcó.

Reconoció que la mandataria Delfina Gómez, mantiene una comunicación y coordinación eficaz, cercana y constante con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que le solicitó hacerle saber que, en el Congreso del Estado de México, la transformación avanza con paso firme.