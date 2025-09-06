Eligen a la diputada Martha Camacho para presidir el segundo año en la Legislatura mexiquense

Toluca, Méx.- La diputada Martha Camacho fue elegida por unanimidad del Pleno de la LXII Legislatura mexiquense como presidenta de la Directiva. Tras su elección, declaró abierto el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional.

De igual forma se aprobó que la Directiva también estará integrada por la parlamentaria Miriam Silva y el legislador Mariano Camacho, quienes ocuparán las vicepresidencias; y por las congresistas Yesica Yanet Rojas, Rocío Alexia Dávila Maricela Beltrán, en las secretarías.

Dicho cargo se desempeñará del 5 de septiembre de 2025 al 4 de septiembre de 2026.

Además, en las vicepresidencias de la Directiva, ocuparán los cargos: la parlamentaria Miriam Silva Mata (PVEM) y el legislador Mariano Camacho San Martín (PRI). En tanto que, en las secretarías, asumirán funciones las congresistas Yesica Yanet Rojas Hernández (morena), Rocío Alexia Dávila Sánchez (PAN) y Maricela Beltrán Sánchez (MC). Todos estos cargos serán desempeñados durante septiembre.

Esta elección se realizó bajo la dirección de la Diputación Permanente, presidida por el diputado Maurilio Hernández González, constituida en Junta de Elección para este proceso.

Se declaró abierto el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo, Martha Camacho Reynoso indicó que la apertura del primer periodo ordinario de sesiones, del segundo año de gestión, de la LXII Legislatura mexiquense, reafirma el compromiso del Congreso estatal para seguir sirviendo de manera solidaria a toda la población, con el fin superior de mejorar sus condiciones de vida.

Ante la presencia de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, Apuntó que este momento también representa redoblar esfuerzos, pues la entidad se encuentra en una etapa de transformaciones sociales, que exige avanzar para fortalecer la democracia y las instituciones, de acuerdo con la voluntad del pueblo y para erradicar las desigualdades y las injusticias.