Alcalde inaugura paso a desnivel y nuevas vialidades en la zona comercial de Metepec

Metepec, Méx.- El presidente municipal Fernando Flores Fernández inauguró tres importantes obras viales como parte de la estrategia integral para mejorar la movilidad urbana en una de las zonas más concurridas del municipio, las cuales incluyen la transformación a desnivel de Paseo del Agricultor y la apertura de dos nuevas calles: Barrizal y Alfareros.

En un video que compartió en redes sociales, se destaca que las obras fueron entregadas tras varios meses de trabajos de infraestructura, desarrollados tanto con inversión pública como privada. La intervención forma parte de un ambicioso proyecto de modernización vial en la conocida zona dorada de Metepec, que alberga el centro comercial Galerías Metepec, tiendas departamentales y una intensa actividad económica.

Uno de los elementos centrales del proyecto es la modificación en desnivel del Paseo del Agricultor, una vía ya existente pero reconfigurada para permitir un flujo más eficiente entre la carretera Toluca–Tenango y la avenida Benito Juárez, dos arterias fundamentales en la conectividad regional del Valle de Toluca.

La obra tiene como objetivo reducir significativamente los cuellos de botella y tiempos de traslado, beneficiando directamente a más de 7,500 usuarios diarios entre automovilistas, comerciantes y visitantes de la zona.

A la renovación del Paseo del Agricultor se suman las calles de Barrizal y Alfareros, dos nuevas vías diseñadas para desfogar el tránsito vehicular y brindar alternativas de movilidad dentro de una de las zonas más densamente transitadas del municipio.

Estas arterias complementan una red vial pensada para el crecimiento urbano ordenado de Metepec, que en los últimos años ha experimentado un notable auge inmobiliario y comercial.

Las obras entregadas forman parte de un plan más amplio que incluye otras acciones recientes, como la rehabilitación integral de la calle Pedro Ascencio, también ubicada en la zona comercial. Con estas intervenciones, el gobierno municipal busca fortalecer la seguridad vial, mejorar la experiencia del peatón y responder a las necesidades de movilidad derivadas del constante flujo de residentes y visitantes.

Durante la apertura de las vialidades, el alcalde Fernando Flores destacó que Metepec “sigue consolidándose como un punto de encuentro y un centro de inversión por excelencia en la quinta zona metropolitana más importante del país”, haciendo alusión al papel estratégico del municipio dentro del corredor económico del Valle de Toluca.