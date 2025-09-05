Gran éxito en la TEST Run 2025 del Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco

Tianguistenco, Méx.- Con un ambiente de fiesta y unión deportiva, el Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco celebró este viernes la edición 2025 de la carrera Test Run, que reunió a 1,636 corredores entre alumnos, docentes y personal administrativo, consolidándose como uno de los eventos más esperados en la institución.

Desde muy temprano, las instalaciones del Tecnológico se llenaron de entusiasmo y energía, reflejo del espíritu deportivo que caracteriza a su comunidad. La justa atlética, organizada en el marco del 28 aniversario del TEST, se convirtió en un espacio de convivencia y superación personal, donde cada participante dejó huella con su esfuerzo y determinación.

En la rama varonil de la categoría alumnos, Ricardo Sánchez Martínez, de Ingeniería Mecánica, se llevó los máximos honores, seguido por Alejandro Piña Juárez y Gabriel Romero Gabino, este último estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Por su parte, en la rama femenil, la gran triunfadora fue Leysi Yolive Reyes Miguel, de Ingeniería Mecatrónica, quien compartió pódium con Andrea López Albarrán (Sistemas Computacionales) y Elizabeth Villamares González (Ingeniería Industrial).

El talento no solo se quedó en las aulas, ya que el personal administrativo también tuvo un espacio para mostrar su capacidad deportiva. En la categoría varonil, Emmanuel Pérez Orihuela encabezó la clasificación, acompañado por Juan Nabor Balderas y Alfonso Rodríguez Ruiz. En la rama femenil, la ganadora fue Briseida Díaz Juárez, seguida de Laura Marisol Téllez Martínez y Guadalupe Gómez Díaz.

Durante la ceremonia de premiación, la Directora General, Mónica González Bautista, reconoció la entrega y compromiso de cada corredor, subrayando que el evento no solo celebra la actividad física, sino también la identidad y pertenencia de la comunidad estudiantil y laboral del Tecnológico.

En medio de una atmósfera de alegría, compañerismo y orgullo institucional, la #TestRun2025 demostró una vez más que el deporte es un motor de unión, motivación y celebración de logros colectivos. El Tecnológico de Tianguistenco reafirmó su compromiso de formar no solo profesionistas de excelencia, sino también ciudadanos con valores y pasión por la vida activa.