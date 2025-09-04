Zinacantepec entrega pavimentación en la colonia Emiliano Zapata

Zinacantepec, Méx.- En cumplimiento de su compromiso de mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de la población, el presidente municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, encabezó la supervisión y entrega de la pavimentación de la calle Hermenegildo Galeana, en la colonia Emiliano Zapata.

La obra, que conecta desde la avenida Manuel Altamirano hasta la vía José María Morelos, incluyó el retiro de material contaminado, la colocación de una capa base estructural y la aplicación de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor reforzado con malla electrosoldada. En total, se intervinieron 335 metros lineales y 2 mil 680 metros cuadrados de arroyo vehicular, además de la construcción de 630 metros lineales de guarniciones y banquetas.

De acuerdo con el alcalde, esta intervención beneficiará directamente a miles de habitantes que transitan diariamente por la zona, al ofrecerles mayor seguridad, movilidad y dignidad.

Vilchis Viveros destacó que esta obra forma parte del Plan de Obras Públicas aprobado por el Cabildo y recordó que en lo que va del año se han realizado tres pavimentaciones en la misma colonia Emiliano Zapata. “El propósito de este gobierno es claro: trabajar con responsabilidad, atender las necesidades reales de la población y responder a la confianza que los vecinos han depositado en sus autoridades. Esta calle es una muestra de que la voz de la ciudadanía se escucha y se traduce en acciones concretas”, afirmó.

El edil agradeció el respaldo de regidores y del cuerpo edilicio para autorizar proyectos que, aseguró, transforman vidas y fortalecen la infraestructura municipal.Con acciones como esta, el Ayuntamiento de Zinacantepec refrendó su compromiso de impulsar obras que favorezcan la movilidad segura, el desarrollo urbano y el bienestar comunitario.