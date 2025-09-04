Gobierno de La Paz entrega 400 tinacos en Lomas de San Isidro

La Paz, Méx.- Con el eslogan “Tu bienestar es importante para nosotros”, el gobierno de La Paz llevó a cabo la segunda entrega de 400 tinacos gratuitos en la zona de Lomas de San Isidro, que significan un apoyo para las familias. “Estos depósitos de agua son parte del pago de sus impuestos, con esto solo estamos regresando una parte de lo que les corresponde”, afirmó la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez.

Destacó que aquí hay mucha gente que no cuenta con una cisterna en su casa, y mientras no se corrija el problema del abasto de agua, no se podrá avanzar; la falta de cisternas en los hogares es un problema, porque las familias no tienen en qué recolectar el vital líquido.

“Este apoyo no es del bolsillo de Martha, es el resultado del pago de sus impuestos, sólo se los estamos devolviendo; aquí está lo que ustedes están aportando, nosotros solo regresamos parte de las aportaciones a través de obras y servicios”, dijo, y añadió: “Antes decían yo te estoy dando, yo te estoy entregando, no es cierto, todo lo han agarrado del erario del pueblo, de sus impuestos y nosotros solo regresamos el dinero en programas sociales, como la entrega de útiles escolares, paquetes alimenticios, introducción de agua potable y más”.

El mismo tiempo, exhortó a los asistentes a pagar sus impuestos de agua potable, drenaje, regularización de predios y otras acciones que ayudarán a que la población cuente con más y mejores servicios. Tanto la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, decidieron incluir al municipio de La Paz entre aquellos donde habrá inversión y obra pública; incluso, buscamos espacios para construir una universidad y una escuela de bachillerato, así como un Centro de Salud Ampliado, entre otras acciones, abundó.

Por su parte, el director municipal de Bienestar Social, Iván Miranda Vilchis, destacó que cada beneficiario obtiene un ahorro de más de 3 mil pesos al llevarse un tinaco, que tiene una capacidad de 1,300 litros; es tricapa, viene con su válvula de paso de agua, flotador, tapa, vaso de aire y otras herramientas para su buen funcionamiento.

Esta es la segunda dotación de tinacos, la primera fue en Lomas de San Sebastián con la entrega de 400 y solo falta por repartir 600 tinacos en la cabecera municipal e igual cantidad en el poblado de La Magdalena Atlícpac, donde se pretende concluir con la entrega de tinacos que han sido programados por el gobierno local, como parte de los programas sociales.

La elección de los beneficiarios se realizó a través de un censo levantado por el personal de la Dirección Municipal de Bienestar Social, al recorrer casa por casa en la zona alta de Lomas de San Isidro.