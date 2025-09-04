Trabajaré para recuperar los símbolos que dan identidad a naucalpenses: Montoya

Naucalpan, Méx.- En la celebración del 151 Aniversario del Municipio de Naucalpan de Juárez, el alcalde Isaac Montoya Márquez, reconoció la historia y la grandeza de todas las generaciones que han conformado una entidad que, con dinamismo, pujanza y riqueza cultural, han colocado al municipio como el que más aporta al Producto Interno Bruto del Estado de México y, afirmó que, trabajará para recuperar los símbolos que dan identidad a las y los naucalpenses.

Agregó que a pesar de los pesares, Naucalpan sigue aportando el 17 por ciento del Producto Interno Bruto de todo el Estado de México. “Hoy estamos decididos a recuperar esos símbolos de identidad, que desgraciadamente se quedaron opacados, por diferentes administraciones y hoy lo que queremos es devolverle su orgullo a Naucalpan, el orgullo de ser naucalpenses”, dijo.

En la Plaza Revolución, acompañado de las y los integrantes del Cabildo, directoras y directores de su administración, pidió reflexionar sobre el peso y la relevancia que tiene Naucalpan para el Estado de México y para el país, con una historia rica desde sus raíces con los Tlatilcas, su paso por transformaciones como la Revolución, la Independencia y un pasado ligado a la figura del Benemérito de las Américas.

Montoya Márquez destacó que, Ciudad Naucalpan ha aportado al Estado de México productividad con su industria y comercio, también deporte y cultura, como las icónicas Torres de Satélite, la Basílica de los Remedios, el acueducto de Los Remedios y también con sus pueblos originarios como como Chimalpa, Tepatlaxco, San Esteban Huitzilacasco y San Lorenzo Totolinga.

“Esa riqueza, esa carga cultural nos debe permitir entender que tenemos valores, tenemos principios, tenemos un origen al cual nos debemos y al cuál representamos. Como Gobierno, venimos a sustentar un principio muy básico que es el mandato obediencial, el pueblo es el que manda, el gobierno debe obedecer al pueblo y por ello mantenemos estos lineamientos que desde nuestro movimiento siempre nos han regido que es preservar la cercanía, la lógica de transparencia en honestidad y sobre todo el ejercicio de los recursos públicos” subrayó el alcalde.

Apuntó que los desafíos actuales para todas las administraciones, se inclinan al trabajo conjunto para recuperar la grandeza de los municipios y trabajar en equipo, como lo hará su gobierno en conjunto con el Gobierno del Estado de México que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez con el rescate de dos vialidades clave para ambas entidades como lo son el Periférico Norte y el Boulevard Luis Donaldo Colosio.

“Con nuestra querida gobernadora, vamos a hacer la primera administración en la historia que le va a entrar a la reconstrucción, a la repavimentación del Periférico norte, vamos a hacer la primera y lo vamos a hacer de la mejor manera posible y vamos también a rehabilitar el Boulevard Luis Donaldo Colosio y eso se está logrando con un ejercicio austero, con un ejercicio del recurso público de manera transparente”.

Dijo que hoy se trabaja con la decisión de poner por delante el interés público y comunitario para devolver la dignidad social a las familias y generar un sentimiento de orgullo por ser naucalpenses.

“Sabemos que estamos aquí para dar resultados y por eso nunca dejaremos de dar la cara; tengo el orgullo de ser el presidente municipal más joven de la era democrática de este municipio y de ser el primero al mando de un movimiento transformador, como lo representa el movimiento al que me debo. Tenemos clara nuestra identidad y sabemos hacia dónde vamos, sabemos cómo le vamos a hacer, y sabemos con quién le vamos a hacer que es con el pueblo organizado, porque con el pueblo todo sin el pueblo nada”, finalizó Montoya Márquez.

Por su parte, Enrique Quiroz Acosta, Procurador Fiscal y representante de la maestra Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, mencionó que Naucalpan ha sido testigo de transformaciones y que es una tierra de mujeres y hombres que nunca se han rendido ante la adversidad y reconoció el trabajo del alcalde a favor de la ciudadanía.

“Quiero en este acto reconocer al señor presidente municipal, a don Isaac Montoya y a su administración por las acciones a favor de la ciudadanía naucalpense, por fortalecer la seguridad, los programas sociales, la atención a la infraestructura y el esfuerzo cotidiano”, finalizó.