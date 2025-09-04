Previene GEM inundaciones en San Mateo Atenco con rehabilitación de Cárcamo de Bombeo

San Mateo Atenco, Méx.- Para prevenir inundaciones y garantizar la integridad física y patrimonial de los mexiquenses, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) realizó la rehabilitación y mantenimiento de los equipos en el Cárcamo de Bombeo “San Mateo Atenco”.

Se realizaron trabajos preventivos y correctivos a motores eléctricos, columnas de bombeo y flechas; así como revisión de tableros y retiro de motor de combustión interna.

Esta acción dará alivio a los cauces de los canales San Carlos y San Isidro, así como los colectores de Metepec y Tollocan, los cuales descargan sus aguas residuales y pluviales en este cárcamo.

Además, permite que las redes de drenaje de las localidades de San Pedro, la Concepción y San Juan no se saturen ni eleven sus niveles, beneficiando de manera directa a cinco mil habitantes e indirecta a 250 mil que utilizan las vías de comunicación de la zona hacia los municipios de Lerma, Toluca y San Mateo Atenco.

Durante los trabajos de supervisión, Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la CAEM, revisó los puntos de descarga al Río Lerma y la operación de las tres bombas, las cuales tienen una capacidad de desalojo de 3.5 metros cúbicos.

La CAEM pone a disposición de la ciudadanía los teléfonos del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), para reportar encharcamientos o emergencias hidráulicas: 800 201 2489 (Valle de México) y 800 201 2490 (Valle de Toluca).