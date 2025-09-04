Rutas del Potrobús en marcha para la comunidad universitaria

Toluca, Méx.– Las unidades del transporte universitario Potrobús ya se encuentran en operación, listas para trasladar a los estudiantes que regresaron a clases presenciales en la UAEMéx.

Son 11 rutas activas que garantizan un servicio seguro, gratuito y accesible, al que pueden acceder todos los integrantes de la comunidad auriverde presentando su credencial vigente.

Las rutas en funcionamiento son: Plata (Sauces–Colón), Oro (Zinacantepec), Olivo (Lerma), Ixtlahuaca, Tenango, Temoaya, Ocoyoacac, San Juan de las Huertas, Santiago Tianguistenco, Verde (Metepec) y Xonacatlán.

Todas las unidades pasan por Ciudad Universitaria (CU), específicamente en Paseo Tollocan, a la altura del puente peatonal de la Facultad de Humanidades, lo que facilita la conexión entre facultades, unidades académicas y centros universitarios.

Con este servicio, el Potrobús moviliza diariamente a un promedio de 13 mil 500 estudiantes, consolidándose como un apoyo esencial en la vida universitaria.