Destinan más de 55 mdp para equipar y mejorar las escuelas del municipio de Texcoco

Redacción

Redacción 4 septiembre, 2025

4 septiembre, 2025 Municipios

Municipios EdoMéx, Escuelas, Texcoco, Toluca

EdoMéx, Escuelas, Texcoco, Toluca 0 Comments

Texcoco, Méx.– El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, dio a conocer que para este 2005 se designó una inversión superior a 55 millones de pesos en infraestructura y equipamiento educativo para el municipio de Texcoco.

Durante la conmemoración por los 150 años de la erección de este municipio, Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, informó que se destinaron más de 30 millones de pesos en obras educativas y 25 millones en mobiliario y equipo escolar en planteles de educación básica de Texcoco.

El funcionario estatal recordó que Texcoco ha sido históricamente cuna del saber y la enseñanza, que vio nacer a la primera maestra que llegó a ser secretaria de Educación Pública durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy es la primera gobernadora del Estado de México.

Este legado educativo -añadió- inspiró la consolidación de la Nueva Escuela Mexicana, un modelo humanista e inclusivo que coloca a la comunidad en el centro del proceso formativo.

Por su parte, el Secretario de Desarrollo Urbano, Carlos Maza Lara, anunció la construcción de un teatro al aire libre en la Alameda Municipal, un espacio moderno, incluyente y sostenible que permitirá presentaciones artísticas, culturales y comunitarias, contribuyendo a la cohesión social y al rescate del patrimonio urbano.

En esta ceremonia estuvieron presentes Trinidad Franco Arpero, Oficial Mayor del Gobierno estatal; y Nazario Gutiérrez Martínez, Presidente Municipal de Texcoco; además de senadoras, diputadas y diputados locales y federales.