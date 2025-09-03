¿Quién es Rafael Alejandro Moreno Cárdenas?

A estas alturas y después del vergonzoso y violento espectáculo que dio en el senado de la república, es difícil que alguien no ubique a Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, exgobernador de Campeche y líder nacional del PRI. El cual, es un caso de la historia política reciente que merece toda nuestra atención por el uso de sus cargos políticos para hacer cuanta “tranza” ha podido y las que le faltan ¿Por qué? Porque puede, ya que aun cuando hay elementos para proceder legalmente en su contra, las autoridades (in) competentes no hacen nada.

Comencemos. De acuerdo con investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en su declaración patrimonial presentada en diciembre de 2021 ante la Cámara de Diputados, Moreno Cárdenas notificó la posesión de 13 inmuebles: dos casas y 11 terrenos, que adquirió entre marzo de 2012 y mayo de 2021 por un monto total de 12 millones 963 mil pesos cuando fue diputado federal (2012-2015), gobernador de Campeche (2015-2019), hasta convertirse en dirigente nacional del PRI (2019) y diputado federal por tercera ocasión (2021).

Uno de esos predios tiene una extensión de 39 mil 251 metros cuadrados —equivalente a más de siete canchas del Estadio Azteca— y Moreno Cárdenas lo compró a 155 mil pesos; es decir, menos de cuatro pesos por metro cuadrado en 2014. Dicho terreno forma parte del exclusivo complejo residencial “Campeche Hills”.

Cabe señalar que, mientras Alejandro Moreno compró cada metro en 3.95 pesos, en 2022 que se da a conocer esta información, los lotes se vendían en 1 millón 118 mil pesos. Es decir, el monto por metro rondaba los 2 mil pesos, 500 veces más que su precio inicial de compra. Lo anterior muestra que el precio comercial de venta del terreno que posee Alejandro Moreno superaría los 78.5 millones de pesos.

Otra investigación en expedientes del Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPyC) y del Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral (INFOCAM) de Campeche, reveló que hasta abril de 2022, Alejandro Moreno, su hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, su madre Yolanda Mercedes Cárdenas Montero y Juan José Salazar Ferrer —identificado como su arquitecto de cabecera— eran propietarios de 35 casas y terrenos en el Estado de Campeche (Buendía,2022).

Derivado de algunos audios donde se escucha la voz de Alejandro Moreno, se sabe que adquirió varios de estos inmuebles a precio de ganga, imaginen, 30 hectáreas de franja de playa en el municipio de Champotón en el Estado de Campeche, los cuales puso a nombre de su mamá, y compró a 33 centavos el metro cuadrado, sin embargo, como para Alito no era suficiente, modificó el Registro Público de la Propiedad para que quedara registrado todo el terreno en mil 679 pesos, o sea, a medio centavo el metro cuadrado en Champotón, para evadir el pago del impuesto predial.

El modus operandi del personaje ha sido comprar terrenos a precios irrisorios para luego “donar” a su mamá, hermanos y gente cercana, con el objetivo de revender en cantidades millonarias. Una más de sus “tranzas”, se encuentra en la simulación del ejercicio de 32 millones de pesos en 2023, a través de talleres en línea destinados a la formación política de mujeres, que en realidad, fueron desviados para atender “necesidades” del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

Entre las acusaciones más recientes, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, presentó el 23 de julio de 2025, una solicitud ante la Cámara de Diputados para pedir el desafuero de Alejandro Moreno. Vale la pena recordar que el “fuero”, se refiere a la protección legal que se otorga a ciertos funcionarios públicos (como legisladores) para que no puedan ser procesados.

A Moreno Cárdenas se le imputa por el uso indebido de atribuciones y sustracción de fondos del Estado (peculado) y un probable desvío de recursos que asciende a 83 millones 508 mil pesos. En el escrito turnado a la Secretaría General de la Cámara baja, se señalaron cuatro carpetas de investigación que involucran a Alejandro Moreno.

Este es Alito, o bien puede ser llamado “vandalito”, el hombre que el pasado miércoles 27 de agosto agredió al senador; Gerardo Fernández Noroña y a su colaborador; Emiliano González González. Las imágenes se han viralizado y no hace falta brindar mayores detalles de lo ocurrido. Sin embargo, el tema va más allá de la agresión, la lista de temas que tiene por aclarar Moreno Cárdenas son muchos, no obstante, para como avanzan las cosas en este país, es más probable que lo acepten en Morena —como han aceptado a otros priístas— antes de que le quiten el fuero.