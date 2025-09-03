Detienen en Tenancingo a cinco presuntos integrantes de grupo criminal ligado a Michoacán

Tenancingo, Méx.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a cinco personas presuntamente vinculadas con un grupo delictivo originario de Michoacán, durante un operativo preventivo realizado en la carretera Tenancingo–Tenería.

De acuerdo con el reporte oficial, la captura ocurrió cuando una camioneta Chevrolet Tahoe blanca y blindada, sin placas de circulación, intentó evadir un Puesto de Control Preventivo. Tras una maniobra operativa, los uniformados lograron detener la unidad a la altura de la colonia La Trinidad.

Durante la inspección fueron asegurados cuatro paquetes de aproximadamente un kilogramo cada uno con hierba verde y seca con características de marihuana, 24 envoltorios de la misma sustancia.

Un fusil AK-47 con dos cargadores y cartuchos útiles calibre 7.62 mm, 50 poncha llantas y

cinco teléfonos celulares. Además, se confirmó que la camioneta contaba con reporte de robo con violencia en Ocoyoacac.

Los detenidos fueron identificados como Edgar “N” (30 años), Alexi “N” (25), Marian “N” (24), Michelle “N” (26) y Wendy “N” (23). Según las primeras indagatorias, podrían estar relacionados con una organización criminal que opera en el Estado de México y que estaría vinculada con delitos de extorsión, homicidio, robo de vehículos y narcomenudeo.

Los cinco fueron trasladados junto con el vehículo, el armamento, la droga y demás objetos incautados ante la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos en Toluca, donde se determinará su situación jurídica.

La SSEM destacó que estas acciones forman parte de la estrategia integral de seguridad definida en las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, mediante las cuales autoridades de los tres órdenes de gobierno refuerzan operativos en zonas con alta incidencia delictiva.