Universidad Rosario Castellanos será una realidad con el apoyo de la presidenta de México: Montoya

Naucalpan, Méx.- El Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez, agradeció a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el gran apoyo que ha brindado en la consolidación de proyectos en materia educativa, como el proyecto de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que después de años reiteró el alcalde, quien después de años de gestión, ahora con el respaldo de la primera Presidenta de México es una realidad.

Tras felicitarla por su Primer Informa de Gobierno, el alcalde de Naucalpan dijo de manera enfático, “nos sumamos al llamado a la unidad y a la confianza por el rumbo del país”.

Este plantel educativo -continuó diciendo- abrirá sus puertas en este mes de septiembre, para más de 600 jóvenes que viven en este municipio. que contarán con una opción de educación superior de calidad y gratuita.

Otro de los grandes logros en beneficio de las y los mexiquenses y mexicanos, es la estrategia Nacional de Seguridad que impulsó en las entidades y en los municipios, que conlleva la implementación de la Estrategia Operativa Oriente, implementada en 11 municipios del Estado de México, incluido Naucalpan.

Expresó que parte importante de su informe fue la disminución importante de homicidios dolosos en un 45 por ciento.

Finalmente, Montoya Márquez aseguró que “hoy Naucalpan tiene la fortuna de contar con una presidenta de México, naucalpense, cercana y preocupada por el bienestar del pueblo”.