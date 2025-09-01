Anuncia Genomma Lab inversión de 120 mdd en su planta de Toluca

Toluca, Méx.- La empresa farmacéutica Genomma Lab anunció una inversión de 120 millones de dólares en su planta de Toluca, y consolida a la capital como un lugar clave para la inversión del sector farmacéutico, además de que generará 800 empleos directos para la población.

Durante el anuncio el Vicepresidente de Medios Ejecutivos, Alejandro Bastón Patiño, reconoció que la inversión es una clara muestra de la confianza de la empresa Genomma Lab a las distintas acciones y políticas que impulsa el alcalde toluqueño, Ricardo Moreno, quien a su vez, destacó la importancia de la capital como un lugar clave para la expansión de inversiones pues cuenta con infraestructura adecuada y recursos humanos preparados.

Durante el recorrido por la empresa Genomma Lab, instalada en San Cayetano Morelos también anunció la expansión de la planta, para tener en ella la totalidad de los procesos, destacando una importante inversión adicional que habrá de generar 400 empleos directos adicionales en un lapso no mayor a 3 años.

En este sentido, el alcalde señaló que Genomma Lab, es una empresa de talla internacional con presencia en al menos 19 países del continente Americano, que aporta prestigio y proyección a Toluca, y aseguró que su crecimiento representa también el avance de la capital mexiquense, al generar empleos por medio de los cuales se fortalece la economía de numerosas familias del municipio.

Desde el inicio de la actual administración, hace ocho meses, el Gobierno municipal trabaja en potenciar las fortalezas de la capital para atraer inversiones, generar competitividad y sentar las bases para la creación de más y mejores empleos.

En su intervención, el Vicepresidente de Genomma Lab, Arturo Escobar y Vega, resaltó que, a diferencia de experiencias anteriores, esta es la primera vez que un Gobierno municipal se acerca directamente a tocar la puerta de los industriales.

Agradeció al Presidente Ricardo Moreno y a su equipo por la disposición y el acompañamiento que permitió agilizar procesos, como la entrega de la licencia de funcionamiento, y por generar una relación cercana y de confianza con el sector empresarial.

Reconoció que la administración de Moreno Bastida está catalogada entre las mejores del Estado de México y del país, reflejo de la apertura y apoyo hacia la iniciativa privada, también subrayó que la vinculación entre gobiernos locales y empresas es importante para atraer inversiones y generar desarrollo, y aseguró que Genomma Lab será un aliado de Toluca para consolidar a la capital mexiquense como un polo industrial y de oportunidades.

Por su parte, la Directora General de Desarrollo Económico, Yolanda Esquivel, señaló que detener las inversiones significaría frenar el desarrollo de la ciudad; sin embargo, gracias a una visión pro empresarial del alcalde Moreno Bastida, se ha logrado un entorno favorable que impulsa el crecimiento de Toluca y la consolida como la capital de la industria farmacéutica en México.

Añadió que al ser una empresa farmacéutica que exporta a diversos países de Latinoamérica, crea un impacto positivo en la economía regional y fortalece la proyección internacional de Toluca, esto envía un mensaje claro de que la capital mexiquense es un terreno fértil para nuevas inversiones, motivo por el que el Gobierno municipal y empresarios celebraron este importante anuncio.

Durante el recorrido estuvieron también presentes la novena regidora y presidenta de la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico, Araceli Mendoza Flores; integrantes del Cabildo y directores generales de Toluca.