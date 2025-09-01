Este mes, Colegio de Notarios EdoMéx aplica costos especiales en testamentos

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Este mes de septiembre, se conmemora el mes del Testamento, y para promover la realización de este tipo de trámite, el Colegio de Notarios del Estado de México aplica costos especiales para que las y los mexiquenses puedan otorgar un documento que garantice su última voluntad y de certeza a sus familias.

De acuerdo con el Colegio de Notarios, en el Estado de México, durante este mes los testamentos tendrán un costo de mil pesos para personas adultas mayores y de 2 mil pesos para el resto de la población.

Para otorgarlo sólo es necesario presentarse ante cualquier notaría mexiquense; el Colegio de Notarios del Estado de México tiene, en la página de internet colegiodenotariosedomex.org.mx/directorio-de-notarios, el directorio de todas las notarías de la entidad, que pueden consultarse por nombre, número o municipio de interés.

Si estás interesado en realizar este trámite, es necesario presentarse con una identificación oficial vigente, como la credencial de elector o el pasaporte, y conocer el nombre completo de las personas a las que se dejará como herederas y legatarias.

El testamento no define únicamente quién se quedará con sus bienes, sino quién asume los derechos y obligaciones que ha contraído, esto permite asegurar que los hijos menores de edad y personas incapaces queden bajo el cuidado de un tutor y que sus bienes sean administrados por un albacea.

No es necesario presentar ningún tipo de comprobantes de tus bienes, de hecho, es posible considerar bienes futuros e incluir a herederos no nacidos.

En el Estado de México tampoco es necesario traer testigos, por el contrario, el testamento es un documento personalísimo, y nadie puede conocer lo que determinaste hasta que llegue el momento de abrirlo.

El Colegio de Notarios de la entidad, informó que realizar un testamento es un acto de amor, ya que no hacerlo implica que la ley determinará quién heredará tus bienes, un proceso judicial que puede durar años y provocar problemas entre los seres queridos.