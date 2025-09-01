Ajuste a tarifa del transporte debe garantizar seguridad y buen servicio: Vázquez

Toluca, Méx.- “El ajuste que se lleve a cabo a la tarifa del transporte público de pasajeros que opera en Toluca, debe de ir también con un mejor servicio, tanto de seguridad, como de limpieza y trato al usuario”, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura mexiquense, Francisco Vázquez Rodríguez.

“Un eventual incremento en las tarifas del transporte público en el Estado de México debe ir acompañado de una mejora sustancial en el servicio que se ofrece a los usuarios”, indicó.

Tras reconocer que en las calles existe preocupación por un posible aumento en el costo de los pasajes, aclaró que hasta el momento no se ha recibido una propuesta oficial en la Cámara de Diputados.

Insistió el líder camaral, que cualquier ajuste tiene que ser a la par, es decir, si se incrementa el costo, también debe incrementarse la calidad del servicio y garantizar un transporte digno para los mexiquenses.

Indicó que ningún aumento es popular, pero advirtió que tampoco se puede afectar a quienes trabajan en el sector transportista, ya que también enfrentan retos económicos y operativos.

“Debe de haber un equilibrio; ni los usuarios ni los operadores deben resultar perjudicados. La transformación del Estado de México debe ser equitativa y pareja para todos”, apuntó.

Recordó que en anteriores procesos de ajuste tarifario, uno de los principales reclamos de la ciudadanía ha sido la falta de mejoras en las unidades, la seguridad y el trato de los operadores.

Por lo que una vez que llegue alguna propuesta formal, los legisladores actuarán como portavoces de lo que más convenga a los mexiquenses.

Vázquez Rodríguez finalizó diciendo que la decisión deberá tomarse pensando primero en la población, en su economía y en la necesidad de contar con un transporte eficiente y seguro.