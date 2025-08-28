Protegen la salud de adultos mayores con Programa de Salud del ISSEMYM

Toluca, Méx.- Con servicios especializados que promueven la prevención, el autocuidado y la corresponsabilidad en la salud, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) atiende a 153 mil personas mayores de 60 años afiliadas al organismo.

A través del Programa de Salud para el Adulto Mayor, impulsado por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, el Instituto proporciona servicios de medicina familiar, nutrición, psicología, gerontología, salud bucal, medicina preventiva y más.

Además, el organismo, sectorizado a la Oficialía Mayor, impulsa acciones médicas integrales enfocadas en la vacunación y la detección oportuna de enfermedades.

Ana Yolotzin Solache Mercado, gerontóloga de la Clínica de Consulta Externa Lázaro Cárdenas del ISSEMYM, destacó que la prevención es fundamental, como llevar una buena alimentación, realizar actividad física y cuidar la salud mental. Dijo que el ejercicio, por ejemplo, no solo fortalece el cuerpo, también mejora la memoria y ayuda a prevenir problemas de ansiedad o depresión.

Agregó que uno de los principales signos de alerta en la vejez es la pérdida de memoria, aunque también se pueden presentar cambios en el comportamiento y el estado de ánimo. Por ello, resaltó la importancia de que familiares y cuidadores reciban capacitación para dar una atención más adecuada.

Asimismo, destacó que el trabajo del gerontólogo en el ISSEMYM es fundamental para identificar riesgos, dar seguimiento a la salud y promover hábitos que prevengan complicaciones.

En este sentido y en el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, invita a la población derechohabiente a acudir a la clínica o consultorio que les corresponda.