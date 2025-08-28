Procuraduría de Protección a las Personas Adultas Mayor frenará abusos en contra el sector: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- Acompañado por la Presidenta Honoraria del DIF Tlalnepantla, Rocío Pérez Cruz, el alcalde Raciel Pérez Cruz inauguró las oficinas de la Procuraduría de Protección a las Personas Adultas Mayores, en la colonia Constitución de 1917, durante la celebración del Día Nacional del Adulto Mayor.

En este espacio, personal atenderá a los adultos mayores con un enfoque multidisciplinario que incorpora su experiencia profesional para procurar su bienestar y elevar su calidad de vida.

Pérez Cruz, dijo que este sector poblacional es de suma importancia para la sociedad, por lo que: “con este acto pretendemos reconocer su derecho al acceso a una vida con dignidad y bienestar; esta oficina nos permitirá estar cerca de ustedes, van a encontrar apoyo psicológico y emocional, esta edad debe vivir con mucha esperanza, deben de estar rodeados del cariño y amor de sus familias, los vamos a acompañar en este camino”, dijo.

Aseguró que, a través de la atención jurídica que aquí se brinda, se evitarán abusos e injusticias que perjudiquen a las personas adultas mayores; y podrán resolverse problemas relacionados con actas de nacimiento; acompañamiento ante las autoridades correspondientes para evitar que familiares o extraños los despojen de su patrimonio, así como Testamentos a Bajo Costo para garantizar que se cumpla la voluntad sobre sus bienes.

El alcalde agregó que en esta oficina también se realizan las gestiones para que, quienes así lo requieran, puedan obtener aparatos funcionales como sillas de ruedas, bastones, aparatos auditivos, entre otros.

También, las y los habitantes con alguna enfermedad y que no cuenten con seguridad social, serán canalizados para su oportuna atención.

Las personas adultas mayores de Tlalnepantla, cuentan con este espacio que brinda servicio en áreas de trabajo social, psicología y jurídica.

En su momento, María Elena Negrete Santos, Procuradora Municipal de Protección a las Personas Adultas Mayores del DIF Tlalnepantla, mencionó que durante mucho tiempo, la distancia y la falta de espacios adecuados han representado un desafío para muchos adultos mayores, “al buscar apoyo y protección, sabíamos que existía una necesidad apremiante en esta área y es inspirador ver como las autoridades locales respondieron con acciones concretas”.

Sobre esta oficina, la funcionaría, señaló que: “esta sede es un símbolo tangible del compromiso de este gobierno y su sensibilidad hacía uno de los sectores más vulnerables y valioso de nuestra sociedad, aquí encontrarán un espacio cercano, cordial y digno donde podrán recibir atención integral y la seguridad de que sus derechos son protegidos”.

Previamente, en la colonia Tlalnemex, el alcalde Raciel Pérez Cruz inauguró una “Lechería para el Bienestar”, esto con el objetivo de contribuir a la sana alimentación de las personas adultas mayores con productos lácteos de alta calidad que les aporten nutrientes necesarios para que gocen de un óptimo estado de salud, al tiempo que anunció que, en una primera etapa, Tlalnepantla contará con al menos diez sucursales de este programa federal.