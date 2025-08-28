Por incumplimiento de obras, bloquean autopista Tenango-Ixtapan de la Sal

Tenango del Valle, Méx.- Habitantes de la comunidad de San Miguel Balderas, en Tenango del Valle bloquearon la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, a la altura de San Pedro Tlanixco para exigir a las autoridades estatales que cumplan con las obras y mantenimiento de infraestructura carretera que se les prometió desde hace casi 30 años.

Con piedras y ramas situadas a mitad de la vialidad, las y los inconformes de la comunidad reclamaron que la construcción de la carretera data desde hace más de tres décadas, está en terribles condiciones y no se les ha dado mantenimiento, pese a que las autoridades de aquel entonces se comprometieron a apoyarlos.

Reclamaron que los accesos y vialidades que conectan con las comunidades de Tetetla, Putla y Tlanixco están en muy malas condiciones, pese a que los acuerdos establecidos indican que deberían tener mantenimiento constante.

De acuerdo con los inconformes, el deterioro de estas vías ha complicado la movilidad de los habitantes y ha afectado la economía local y de la región.

Por ello, aseguran que no liberarán la circulación hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades, por lo que advirtieron que las manifestaciones seguirán hasta que haya respuesta favorable.