EdoMéx se une a la iniciativa “Todo México Salvando Vidas”

Toluca, Méx.- Cruz Roja Mexicana prepara una gran fiesta deportiva y solidaria con la sexta edición de la carrera nacional “Todo México Salvando Vidas”, que se celebrará el próximo domingo 7 de septiembre de forma simultánea en los 32 estados de la República. En el Estado de México, los municipios de Texcoco, Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero serán las sedes donde miles de corredores y familias darán vida a esta jornada.

Más que una competencia, se trata de un encuentro para promover la salud, la unión familiar y el compromiso con la comunidad. La justa incluye recorridos de 5 y 10 kilómetros, además de la caminata recreativa de 3 kilómetros, pensada para todas las edades y condiciones, incluso para personas con discapacidad y mascotas bajo las medidas adecuadas de seguridad.

La organización subrayó que la carrera es incluyente y abierta, con inscripciones de 250 pesos para la caminata y 300 pesos para las distancias mayores. Cada participante recibirá un kit con playera conmemorativa, número oficial y medalla al llegar a la meta. Más allá de lo deportivo, el valor radica en que el 100 por ciento de lo recaudado se invertirá en fortalecer la infraestructura y operación de los servicios de Cruz Roja en beneficio de las comunidades mexiquenses.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se desplegará un operativo con más de 100 elementos de seguridad y vialidad en cada sede, además de servicios médicos y estaciones de hidratación. Los cierres viales se mantendrán de 06:00 a 10:00 horas.

El año pasado, en la entidad se sumaron mil 200 participantes; este 2025, la meta es alcanzar los 2 mil corredores. La institución invitó a la ciudadanía a inscribirse en las delegaciones locales y a ser parte de esta experiencia que no solo promueve la actividad física, sino que también salva vidas al fortalecer la labor humanitaria de Cruz Roja Mexicana.