Grupo parlamentario de Morena analiza agenda rumbo al segundo año legislativo

Toluca, Méx.- “Iniciamos un nuevo capítulo rumbo al Segundo Año Legislativo, el 28 y 29 de agosto nos reunimos para construir, desde la unidad y la reflexión, la ruta que marcará nuestra agenda parlamentaria”, señaló el líder del grupo parlamentario en la LXII Legislatura en el Congreso mexiquense, Francisco Vázquez Rodríguez.

En reunión plenaria en la Ciudad de México, señaló que las, le y los integrantes de la bancada, junto con sus aliados políticos (Partido del Trabajo y Partido Verde) impulsan procesos profundos de transformación al actualizar, modificar e innovar el marco legal que rige a la sociedad más poblada del país, como es la mexiquense con sus 17.3 millones de habitantes.

Durante el primer día de la Plenaria de las, le y los 36 representantes populares del Grupo Parlamentario de Morena de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del Estado de México, ante la presencia de

Horacio Duarte Olivares y Luz Ma. Hernández Bermúdez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo y presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, respectivamente; así como de Rafael Barajas Durán, “El Fisgón”, titular del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, recordó que durante el primer año de la Legislatura el 94 por ciento de las iniciativas han sido aprobadas por unanimidad de votos.

Dijo que a las, le y los diputados de morena que representan a amplios sectores de la sociedad mexiquense, los caracteriza la constante e ininterrumpida interacción con la población “que es el eje rector de todas nuestras acciones”, apuntó Vázquez Rodríguez.

Aseguró que permite sostener que la bancada de morena, en prácticamente la totalidad de los procesos legislativos, no ha tenido la necesidad de usar su mayoría porque ha logrado convencer con argumentos a las y los legisladores de otras fuerzas políticas.

Mientras que Rafael Barajas Durán, “El Fisgón”, titular del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, resaltó como en estos momentos el proceso de transformación que acontece en México representa un enorme faro que alumbra a prácticamente todo el continente americano, y en especial a América Latina.

Asimismo, Luz Ma. Hernández Bermúdez, pidió al Grupo Parlamentario seguir impulsando los principios de la 4T; mientras que Horacio Duarte reconoció que las, le y los diputados de la transformación estén en la disposición de respaldar las iniciativas de la maestra Delfina Gómez Álvarez porque buscan mejorar las condiciones de vida de toda la población.