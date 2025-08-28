Delfina Gómez se reúne con Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional

Ciudad de México.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez, sostuvo un encuentro este jueves por la mañana en Palacio Nacional con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y los integrantes del Gabinete de Seguridad federal, con el propósito de revisar los avances en materia de seguridad en la entidad mexiquense, una de las más pobladas y estratégicas del país.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal compartió sobre su participación en la Mesa de Seguridad en la Ciudad de México, destacando la importancia de la coordinación institucional.

“Inicié las actividades de este día en reunión con nuestra querida Presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gabinete de Seguridad. Revisamos los avances en materia de seguridad en el #EdoMéx, a través de la coordinación de los tres órdenes de gobierno. ¡Excelente día!”, expresó.

Durante la sesión se abordaron temas prioritarios como la prevención del delito, el fortalecimiento de los operativos de seguridad y la implementación de mecanismos de respuesta inmediata ante situaciones de riesgo. Esta colaboración refuerza la estrategia integral que impulsa el gobierno estatal en alineación con el gobierno federal y los municipios.

La mandataria mexiquense reiteró su agradecimiento a la presidenta Sheinbaum por el respaldo constante a la entidad. De acuerdo con la información oficial, el trabajo conjunto ha permitido avances significativos en la contención de delitos de alto impacto y en la consolidación de programas de seguridad con enfoque territorial.

Además de la reunión con el Gabinete de Seguridad, la gobernadora destacó la relevancia de otros temas tratados durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el secretario de economía, Marcelo Ebrard, dio a conocer avances de los Polos del Bienestar en el Estado de México, una iniciativa orientada a impulsar el desarrollo económico y social en zonas estratégicas del país.

“En #MañaneraDelPueblo de la Presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó la importancia de los Polos del Bienestar en el #EdoMéx, haciendo énfasis en el de #Nezahualcóyotl, clave en el desarrollo de la #ZonaOriente. También habló de los proyectos para fortalecer la industria farmacéutica en el estado y los retos educativos que hoy representa la Inteligencia Artificial. Esto es una muestra más del trabajo en equipo que realizamos con el Gobierno de México para atraer inversión y generar empleos”, publicó Gómez Álvarez en sus redes.

Los Polos del Bienestar, particularmente el de Nezahualcóyotl, han sido señalados como motores para el desarrollo regional en la zona oriente del Valle de México, un área históricamente rezagada en infraestructura y oportunidades económicas.

Cabe destacar que el gobierno del Estado de México, ha reiterado su compromiso de continuar trabajando de la mano con la administración federal y los municipios para avanzar en la transformación social y económica de la entidad.