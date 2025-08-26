Lair afirmó que darán vuelta a la página tras derrota ante Cruz Azul

Ciudad de México.– El camino de las Diablas Rojas en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil sufrió un tropiezo, pero el compromiso del plantel y cuerpo técnico es claro: levantarse de inmediato y mantener la línea de buen futbol que las ha colocado entre las protagonistas del torneo.

Después de su primera derrota en la campaña, el técnico francés Patrice Lair reconoció que la clave estará en reforzar el trabajo diario y no perder la confianza en el proyecto. “Tuvimos un buen inicio de torneo, hoy es difícil, pero tenemos dos empates, cinco victorias. Entonces vamos a trabajar más para continuar este año futbolístico”, expresó tras el encuentro, subrayando la resiliencia que caracteriza al grupo.

Las cifras respaldan sus palabras. Con 17 puntos acumulados, las escarlatas ocupan la tercera posición de la tabla general, apenas detrás de Tigres y América, lo que confirma el paso competitivo que han mostrado. Sin embargo, la exigencia es máxima: la lucha por la liguilla se vuelve más cerrada con cada fecha, y cualquier descuido puede significar perder terreno.

El estratega galo insistió en que no hay espacio para conformarse. “Este equipo tiene calidad, pero también necesita constancia. No podemos bajar la intensidad, tenemos que responder con resultados”, afirmó.

La oportunidad de redimirse llegará pronto. En la Fecha 9, Toluca recibirá a Querétaro el próximo 31 de agosto a las 16:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. El duelo no solo representa la ocasión perfecta para reencontrarse con la victoria, sino también para mostrar a su afición que las Diablas están listas para pelear en la parte alta del campeonato.