Cruz Azul Femenil rompe el invicto de Toluca en una remontada épica

Toluca, Méx.– La jornada 8 de la Liga MX Femenil regaló uno de los partidos más emocionantes del torneo. En la cancha 1 de La Noria, Cruz Azul Femenil vino de atrás para vencer 4-3 a Toluca, quitándole a las Diablas su condición de invictas en un duelo vibrante de principio a fin.

El espectáculo comenzó temprano, cuando Liz Ángeles abrió el marcador al minuto 20 para adelantar a las Celestes. La reacción de Toluca fue inmediata: Eugénie Le Sommer, con su clase y olfato goleador, empató al 30’ y volvió a aparecer al 42’ para darle la vuelta 1-2. Sin embargo, Dani Calderón (45+2) cerró el primer tiempo con un gol agónico que mandó el juego igualado al descanso.

El complemento no bajó la intensidad. Apenas al 47’, Le Sommer completó su hat-trick con una definición desde el suelo que puso a las escarlatas 2-3 y además inscribió el gol 390 en la historia del club. Parecía que las Diablas se encaminaban a otra victoria, con Keyla defendiendo su arco con atajadas espectaculares y Faustine estrellando un disparo en el travesaño al 67’.

Pero la historia tenía reservada una heroína celeste: Aerial Chavarin. La delantera estadounidense apareció al 81’ con un cabezazo certero para empatar 3-3 y al 90’, con un disparo al ángulo, firmó la remontada y selló su doblete. Ese gol no solo consumó la victoria, también la colocó como líder de goleo del campeonato.

Los últimos instantes fueron de vértigo: Cruz Azul rozó el quinto tanto, mientras que Toluca buscó a toda costa mantener su invicto. El silbatazo final decretó una victoria histórica para las Celestes, que celebraron con euforia en su casa.

Con este resultado, el Toluca perdió el invicto y deberá reponerse de cara a su próximo compromiso ante Querétaro en el Nemesio Diez. Cruz Azul, por su parte, recibirá a Tigres en un duelo que promete emociones al límite.