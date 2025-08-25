Metepec honra a sus héroes en el Día del Bombero

Metepec, Méx.- En el marco del Día del Bombero, celebrado el pasado 22 de agosto, el municipio de Metepec rindió homenaje a los hombres y mujeres de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos, reconociendo su valentía y entrega diaria en favor de la comunidad.

El presidente municipal, Fernando Flores Fernández, afirmó: “Gracias por salvaguardar nuestra integridad. Son un ejemplo de valentía para todo Metepec”, destacando el sacrificio que implica portar un uniforme que, en ocasiones, excede el peso corporal, en aras de proteger vidas.

La presidenta honoraria del DIF municipal, Iraí Albarrán Segura, encabezó la ceremonia y expresó su gratitud con emotividad: “Gracias a ustedes, nuestro Metepec duerme tranquilo. Cada incendio controlado, cada rescate exitoso y cada vida salvada lleva impreso su compromiso y su corazón. ¡Feliz Día del Bombero! Su labor es invaluable y su dedicación es admirable”, expresó.

Durante el evento, se reconoció tanto a mujeres como hombres elementos del cuerpo de bomberos, además que se realizaron rifas y se entregaron obsequios como parte de la celebración y reconocimiento a su labor.

También, se tuvieron momentos convivencia y actividades simbólicas que reforzaron el sentimiento de comunidad y aprecio hacia quienes arriesgan su vida por los demás.

Este acto de honores se enmarca en una tradición reciente: en 2024 se develó un mural titulado “Héroes de fuego sirviendo a la patria”, ubicado en la Torre Multifuncional, espacio de entrenamiento del cuerpo de bomberos, como símbolo de reconocimiento duradero a su vocación.

Asimismo, se han contabilizado cifras que reflejan el alcance de su labor: desde la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Metepec se han brindado más de 4,000 servicios bomberiles y prehospitalarios, mostrando el impacto diario de su trabajo en emergencias que van desde incendios hasta rescates y atención médica urgente.

Con esta celebración, Metepec refuerza el valor de su cuerpo de Bomberos como una institución esencial para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. El reconocimiento público, la infraestructura de apoyo y el diálogo cercano entre autoridades y elementos de rescate reflejan una voluntad de reforzar su labor en el tiempo.