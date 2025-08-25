Ecatepec tiene un heroico cuerpo de Bomberos: Cisneros

Ecatepec, Méx.- El gobierno de Ecatepec celebró el Día del Bombero, a quienes reconoció por su labor y por ser el nivel de gobierno que más aplaude la población, pues no solamente apagan incendios, sino que rescatan personas, ayudan en inundaciones y salvan a abejas, perros, gatos, reptiles y otros animales.

“Son los primeros que llegan a todos lados”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien dijo estar orgullosa de las bomberas y bomberos de Ecatepec por el cuidado permanente que realizan de todos los habitantes del municipio.

“Son el nivel de gobierno que más aplaude la ciudadanía, porque se dedican exclusivamente a la parte humana y eso los hace muy grandes. Y en Ecatepec hay un verdadero cuerpo heroico de Bomberos y Protección Civil. Me siento sumamente orgullosa de todos ustedes”, reiteró.

La presidenta municipal reconoció a bomberos de gran trayectoria y antigüedad en la corporación, entre ellos Ricardo Gabriel Cruz Larios, conocido como “Bomberman” y precursor de la formación de “tragahumo”, y Ángel Esteban García Granados.

Cisneros Coss dijo que los elementos de la Dirección de Bomberos y Protección Civil municipal recibieron un bono y apoyo alimentario, además de que ya cuentan con seguro de vida; próximamente recibirán uniformes y el siguiente año evaluarán ajuste salarial.

“Vamos a seguir compensando y ayudando cada día más. Ustedes encárguense de los ciudadanos en cuerpo, alma y corazón, y sobre todo con honestidad. La gente merece nuevos funcionarios, de primera, como lo son ustedes y con una gran conducta”, expresó.

La alcaldesa de Ecatepec dijo que no hay manera de corresponder a las familias por las horas de ausencia de los bomberos, solo con la conducta, el honor, la honestidad y los valores, por lo que “hoy les digo a las mamás y a las familias, a las esposas y a los hijitos: Hay que sentirse muy orgullosos de este heroico cuerpo de Bomberos”.

La Dirección de Bomberos y Protección Civil de Ecatepec está integrada por 70 bomberos (15 de ellos mujeres), 10 paramédicos y dos de rescate, con edades de entre 22 y 60 años. La corporación tiene siete estaciones distribuidas en sitios estratégicos del territorio municipal para brindar atención en el menor tiempo posible.

Sólo como ejemplo, el pasado 25 de julio bomberos de Ecatepec rescataron una boa de más de 1.5 metros de longitud, la cual estaba en la vía pública de la colonia Llano de Morelos y fue puesta a salvo por Amy Huerta Alegre.