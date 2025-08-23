ONU pide alto el fuego inmediato en Gaza ante riesgo de hambruna masiva

Ciudad de México.- Varias agencias y organismos de Naciones Unidas exigieron este viernes un alto el fuego “inmediato” en la Franja de Gaza, tras la declaración oficial de hambruna en el enclave palestino, donde más de medio millón de personas enfrentan ya la inanición.

En un comunicado conjunto, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtieron sobre la “extrema necesidad de medidas urgentes” para desplegar una respuesta humanitaria a gran escala frente al deterioro acelerado de la situación.

“La hambruna debe detenerse a toda costa. Es necesario un alto el fuego inmediato que ponga fin a este conflicto y que permita salvar vidas”, señalaron las agencias, al tiempo que expresaron su preocupación por la nueva operación militar israelí en la zona, la cual —alertaron— podría generar “consecuencias devastadoras” para los civiles atrapados en medio de la crisis.

Según las estimaciones, más de 640 mil personas podrían encontrarse en fase 5 del IPC —la etapa más grave de inseguridad alimentaria— en septiembre, mientras que otros 1.14 millones ya están en fase 4, considerada de máxima emergencia. Además, el 98 por ciento de las zonas de cultivo en Gaza se encuentran dañadas o inaccesibles y nueve de cada diez habitantes han tenido que abandonar sus hogares por los ataques.

Qu Dongyu, director general de la FAO, subrayó que la población ha agotado todos los medios de supervivencia: “El acceso a alimentos básicos no es un privilegio, es un derecho. El hambre y la desnutrición se llevan vidas día a día”.

Por su parte, Cindy McCain, directora del PMA, recordó que las señales de hambruna “eran claras desde hacía meses” y urgió a incrementar el flujo de ayuda humanitaria.

La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, advirtió que la hambruna ya es una realidad para niños en Gaza y una amenaza inminente en Deir al Balá y Jan Yunis: “Sin un alto el fuego la hambruna se seguirá extendiendo y morirán más niños”.

Mientras tanto, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó como un “imperativo” el cese de los ataques: “El mundo ha estado esperando demasiado tiempo, viendo muertes innecesarias provocadas por el hambre. El sistema sanitario, en el que trabajan personas hambrientas y agotadas, no puede aguantar más”.

Las agencias coincidieron en que los bloqueos deben levantarse, los hospitales deben ser protegidos y el acceso seguro y sostenido de ayuda humanitaria debe garantizarse para que la población palestina pueda comenzar a sanar.