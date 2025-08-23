Fueron ordenados 10 diáconos transitorios en la Arquidiócesis de Puebla

Por: María Huerta

Puebla, Méx.- El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, llevó a cabo la Ordenación de 10 diáconos transitorios para el servicio de la Arquidiócesis, en el marco del 381 aniversario de la Fundación del Pontificio Seminario Palafoxiano.

Una vez ordenados diáconos, en comunión con el obispo y su presbiterio, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad.

Es oficio propio del diácono, según le fuere asignado por la autoridad competente, administrar solemnemente el bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentales, presidir el rito de los funerales y sepultura.

Hay dos tipos de diáconos en la Iglesia católica: los ‘transitorios’ y los diáconos ‘permanentes’.

Los diáconos transitorios son ordenados diáconos como etapa previa a ser presbíteros, mientras que los diáconos permanentes son ordenados sólo y para siempre para el diaconado.

Los nuevos diáconos son:

1- Jesús Flores Silva; Parroquia de san Juan Bautista, Izúcar de Matamoros

2.- Gabriel Adán Ramírez Vera; Parroquia de Nuestra Señora de la Sunción,Tecamachalco

3.- Arturo Aquino Márquez; Parroquia san Juan Evangelista, Acatzingo

4.- Luis Miguel Cocone Tlelo; Parroquia de san Pedro Apóstol, Cholula

5.- Abelardo Chacón Sánchez; Parroquia de san Juan Bautista Quimixtlán

6.- Tomás Contreras Aponte; Parroquia de Santa María de la Natividad, Atlixco

7.- Carlos Pérez Morales; Parroquia de san Baltazar, Tetela

8.- Marco Antonio Aburto de la Cruz; Comunidad de santa Cruz Coyotepec de la Parroquia de san Juan Bautista, Atenco

9.- Ricardo Martínez Niño; Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y san Cayetano

10.- Atilio Marques Moreira; Parroquia de Nuestra Señora del Camino, Puebla